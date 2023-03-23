Российский телеканал запустил прогноз погоды с ведущей, созданной нейросетями

В Ставрополе на телеканале стал выходить прогноз погоды с ведущей, созданной нейросетями, пишет «Подъем».

Одна нейросеть отвечает за виртуального ведущего, другая — за подготовку текста, третья — за графику. Назвали ведущую Снежана Туманова. Зрители в восторге — мужчины просят увеличить грудь.

У Снежаны уже есть соцсети, на них активно подписываются.

Ранее нейросеть нарисовала жительниц Барнаула на открытках.

Как выглядят реальные жительницы Барнаула — еще более красивые, улыбчивые, а главное, настоящие, — можно посмотреть в репортаже фотокорреспондента altapress.ru.

А здесь — как по версии Midjourney выглядит сам Барнаул.