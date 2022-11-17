Никакого «Гарри Поттера». Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

Студия Warner Bros. запретила телеканалам холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) показывать свои фильмы, в том числе «Гарри Поттер». Об этом сообщает « Бюллетень прокатчика ».

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

Warner Bros. запретила телеканалам компании транслировать контент студии, хотя срок лицензионных соглашений действует еще полтора года.

Под запрет попали восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер», кинокомиксы «Аквамен», «Чудо-женщина» и «Лига справедливости», а также фантастика «Годзилла 2: Король монстров». Они пользовались особой популярностью у россиян, по информации Mediascope.

Фильмы выходили на телеканале СТС, принадлежащем НМГ. Кроме него, в группу входят «Домашний», РЕН ТВ, Пятый канал и видеосервис more.tv.

Напомним, в марте 2022 года голливудские мейджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката, а также онлайн- и ТВ-лицензирования новинок в России.