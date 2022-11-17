17 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Кино и ТВ

Никакого «Гарри Поттера». Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

Студия Warner Bros. запретила телеканалам холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) показывать свои фильмы, в том числе «Гарри Поттер». Об этом сообщает «Бюллетень прокатчика».

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кинопоиск

Warner Bros. запретила телеканалам компании транслировать контент студии, хотя срок лицензионных соглашений действует еще полтора года.

Под запрет попали восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер», кинокомиксы «Аквамен», «Чудо-женщина» и «Лига справедливости», а также фантастика «Годзилла 2: Король монстров». Они пользовались особой популярностью у россиян, по информации Mediascope.

Фильмы выходили на телеканале СТС, принадлежащем НМГ. Кроме него, в группу входят «Домашний», РЕН ТВ, Пятый канал и видеосервис more.tv.

Напомним, в марте 2022 года голливудские мейджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката, а также онлайн- и ТВ-лицензирования новинок в России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость