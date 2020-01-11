Абонент не абонент: Чуйский тракт признали трассой-аутсайдером по покрытию мобильной связью

Федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт» признана аутсайдером по показателю покрытия мобильной связью.

Итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 автодорог федерального значения за 4 квартал 2019 года подвел Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой.

Оказалось, что на 100% всеми операторами связи «большой четверки» покрыты трассы: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181, А-180 «Нарва», А-280, А-290, А-310.

Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи имеет место на восьми дорогах: М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».

А вот худший показатель продемонстрировали трассы: А-360 «Лена» (ПАО «МТС» — 66,2%, ПАО «МегаФон» — 72,3%, ПАО «ВымпелКом» — 27,8%, ООО «Т2 Мобайл» — 3,9%) и Р-256 «Чуйский тракт» (ПАО «МТС» — 79,8%, ПАО «МегаФон» — 75,5%, ПАО «ВымпелКом» — 77,5%, ООО «Т2 Мобайл» — 56,6%).

В качестве главной причины недостаточного покрытия сотовой связью этих дорог называется отсутствие необходимой инфраструктуры.