Администрация AliExpress предупредила о задержке посылок

Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут возникать задержки, — говорится в сообщении, опубликованном на странице AliExpress в Facebook.





ВОЗ считает посылки безопасными, но в некоторых случаях их доставка требует больше времени — отправления проходят дезинфекцию, предупредила администрация, пишет bfm.ru.

Между тем врач предсказал эпидемию коронавируса в России. Кандидат медицинских наук, врач-хирург, депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный полагает, что пик подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией будет отмечен в России уже в конце апреля — начале мая текущего года, пишет deita.ru.

Услуги за распаковку

Ранее сообщалось, что сибиряки придумали, как заработать на коронавирусе. Всем, кто боится заразиться коронавирусом, жители Кузбасса предлагают помочь с распаковкой посылок из Китая.

Соответствующие сообщения стали появляться на популярном сайте объявлений. За свои услуги сибиряки просят разную плату — от 700 рублей до 5 000 рублей.

Некоторые «распаковщики» даже готовы выехать в ближайшие города. Правда, стоимость услуги вырастает.