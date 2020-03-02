Услуга по распаковке посылок из Китая: сибиряки придумали, как заработать на коронавирусе

Всем, кто боится заразиться коронавирусом, жители Кузбасса предлагают помочь с распаковкой посылок из Китая, пишет « Газета Кемерова ».

Соответствующие сообщения стали появляться на популярном сайте объявлений. За свои услуги сибиряки просят разную плату — от 700 рублей до 5 000 рублей.

Некоторые «распаковщики» даже готовы выехать в ближайшие города. Правда, стоимость услуги вырастает.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что посылки из Китая не представляют опасности: во внешней среде вирус неустойчив и разрушается в течение 48 часов.

Вирус передается через капли при кашле или чихании. Также заразиться можно при касании грязными руками рта, носа или глаз.