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Жизнь

Услуга по распаковке посылок из Китая: сибиряки придумали, как заработать на коронавирусе

Всем, кто боится заразиться коронавирусом, жители Кузбасса предлагают помочь с распаковкой посылок из Китая, пишет «Газета Кемерова».

Посылки.
Посылки.
Источник: ООО "Фикси".

Соответствующие сообщения стали появляться на популярном сайте объявлений. За свои услуги сибиряки просят разную плату — от 700 рублей до 5 000 рублей.

Некоторые «распаковщики» даже готовы выехать в ближайшие города. Правда, стоимость услуги вырастает.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что посылки из Китая не представляют опасности: во внешней среде вирус неустойчив и разрушается в течение 48 часов.

Вирус передается через капли при кашле или чихании. Также заразиться можно при касании грязными руками рта, носа или глаз.

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