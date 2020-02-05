«Не целоваться!»: способы защиты от коронавируса назвали эксперты Роспотребнадзора

Для профилактики заражения коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал держать руки в чистоте, избегать рукопожатий и поцелуев, а также проветривать помещение.

Специалисты ведомства рекомендуют носить с собой дезинфицирующее средство для рук, а также всегда мыть руки перед едой.

«Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час)», — рассказали в ведомстве.

Есть еду из общих упаковок или посуды, если ее касались другие люди, тоже не стоит.

Также советуют: избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку;

на работе регулярно очищать поверхности и устройства ( клавиатуру компьютера , панели оргтехники общего использования , экран смартфона , пульты , дверные ручки и поручни);

клавиатуру компьютера панели оргтехники общего использования экран смартфона пульты дверные ручки и поручни); дома чаще проветривать помещение и убедиться , что у каждого в семье есть свое полотенце;

что у каждого в семье есть свое полотенце; детям рассказать о профилактике коронавируса , и объяснить , почему важна хорошая гигиена рук и лица.

Вирус. Клетка. СС0

Ведомство отмечает, что симптомами коронавируса являются чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и/или боль в горле.

Важно: симптомы во многом схожи с другими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду и могут быть похожи на грипп.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане — в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным JHU CSSE, число заразившихся коронавирусом — 24 503 человека, скончались — 492, выздоровели — 902.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два случая выявлены в России — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.