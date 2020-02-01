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Жизнь

Тюменские врачи рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В тюменской больнице сообщили о состоянии пациентки из Китая, у которой обнаружили коронавирус. По словам замглавного врача, состояние оценивается как удовлетворительное, ухудшений не было, сообщает РЕН ТВ.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

Евгения Семенюк, заместитель главного врача областной клинической инфекционной больницы, отметила, что девушка поступила с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь, она под наблюдением медиков областной клинической инфекционной больницы. У молодых людей с отрицательными анализами также никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением», — сказала Семенюк.

Напомним, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV). Его объявили международной чрезвычайной ситуацией.

Отметим, что единичные случаи заражения уже зафиксированы в США, Сингапуре, Южной Корее, а также некоторых странах Европы.

Российский Минздрав направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавируса 2019-nCoV. В список препаратов от коронавируса вошли три лекарства. Список можно найти здесь.

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