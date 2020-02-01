Тюменские врачи рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В тюменской больнице сообщили о состоянии пациентки из Китая, у которой обнаружили коронавирус. По словам замглавного врача, состояние оценивается как удовлетворительное, ухудшений не было, сообщает РЕН ТВ.

Евгения Семенюк, заместитель главного врача областной клинической инфекционной больницы, отметила, что девушка поступила с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь, она под наблюдением медиков областной клинической инфекционной больницы. У молодых людей с отрицательными анализами также никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением», — сказала Семенюк.

Напомним, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV). Его объявили международной чрезвычайной ситуацией.

Отметим, что единичные случаи заражения уже зафиксированы в США, Сингапуре, Южной Корее, а также некоторых странах Европы.

Российский Минздрав направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавируса 2019-nCoV. В список препаратов от коронавируса вошли три лекарства. Список можно найти здесь.