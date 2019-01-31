Минздрав назвал препараты от коронавируса: полный список рекомендованных лекарств

Российский Минздрав направил в региона временные рекомендации по лечению коронавируса 2019-nCoV. В список препаратов от коронавируса вошли три лекарства.

Препараты от коронавируса

По мнению Минздрава и Роспотребнадзора, при лечении коронавируса у взрослых следует использовать:

«Рибавирин»,

«Лопинавир/Ритонавир»,

Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Об этом сообщает РИА Новости.

Первый рекомендованный препарат от коронавируса — «Рибавирин» — противовирусное для лечения тяжелых инфекций, «Лопинавир/Ритонавир» применяются при лечении ВИЧ-инфекции, уточняет НТВ, а рекомбинатный интерферон бета-1b — это противовирусный и противовоспалительный препарат для подкожных инъекций.