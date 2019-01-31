Минздрав назвал препараты от коронавируса: полный список рекомендованных лекарств

Препараты от коронавируса
По мнению Минздрава и Роспотребнадзора, при лечении коронавируса у взрослых следует использовать:
- «Рибавирин»,
- «Лопинавир/Ритонавир»,
- Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Об этом сообщает РИА Новости.
Первый рекомендованный препарат от коронавируса — «Рибавирин» — противовирусное для лечения тяжелых инфекций, «Лопинавир/Ритонавир» применяются при лечении ВИЧ-инфекции, уточняет НТВ, а рекомбинатный интерферон бета-1b — это противовирусный и противовоспалительный препарат для подкожных инъекций.
По последним данным ТАСС от болезни скоропостижно скончались уже 213 человек. Заражены коронавирусом около 9,4 тыс. человек. Минздрав России проявлений болезни на территории страны пока не выявил.