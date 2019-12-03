Александр Ракшин высказался по поводу закрытия «Ашана» в Барнауле

«Ашан» в ближайшее время вряд ли закроет магазины в Барнауле, считает совладелец торговой сети «Мария-Ра» Александр Ракшин.

Об этом он рассказал журналистам после деловой сессии «Мой бизнес: встречи по делу», которая состоялась в Барнауле 3 декабря.

По словам Ракшина, он знает о слухах об уходе «Ашана», но конкретного решения по этому поводу пока не слышал. По его мнению, в сети разобрались, в чем была причина неуспеха — и это неэффективный менеджер.

Александр Ракшин,

совладелец торговой сети «Мария-Ра»:

«Ашан» поменял управляющего в России, убрали того, который был не эффективен. Поставили эффективного менеджера Йоханнеса Толая. Он к нам приезжал, обучал нас. Этот человек создал успешную сеть в России «Глобус» (международная торговая сеть — прим. ред.). Результатом доказал, что он успешный. Взяли самого эффективного менеджера, убрали неэффективного, поэтому, думаю, вопрос по закрытию точек отпал. Жизнь покажет, но смею предположить, что одновременно менять руководителя и закрывать точки в компании вряд ли будут.

Александр Ракшин. Олег Богданов

Напомним, слухи о закрытии «Ашана» в Барнауле появились в конце августа, однако сам ритейлер их опроверг. Он распространил информацию о том, что магазины продолжат работать в штатном режиме. Барнаульцы составили интернет-петицию против закрытия гипермаркета.

11 ноября компания «Ашан Ритейл Россия» назначила нового гендиректора Йоханнеса Толая, чтобы «дать новый импульс деятельности» компании.

В сообщении ритейлера говорилось, что перед ним стоят новые вызовы в связи с возросшей конкуренцией и падением потребительского спроса, цитирует retail.ru.

«Толай — один из сильнейших менеджеров в российском ритейле, успех гипермаркетов „Глобус“ — во многом его заслуга», — считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Именно при нем эта сеть гипермаркетов попала в десятку крупнейших ритейлеров в России по итогам 2015 года, сообщили «Ведомости».