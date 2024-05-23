Alpalazone: философия комфорта и качества

В последние годы на отечественном фэшн рынке наблюдается настоящий рассвет локальных модных брендов, многие из которых составляют конкуренцию известным иностранным компаниям. И доказательством тому стала Алтайская неделя моды, прошедшая с большим размахом в апреле этого года. Мероприятие стало уже традиционным, а главное — знаковым событием для модной индустрии Сибирского региона. В этот раз свои коллекции и изделия представили публике порядка 40 дизайнеров и 20 межрегиональных брендов.
Эффектным показом отметился известный производитель одежды — alpalazone, бренд с 7-летней историей.
Было интересно окунуться в атмосферу подиума, его особенной эстетики, оказаться в эпицентре такого количества талантливых людей, — рассказывает руководитель фирменной розничной сети alpalazone Альбина Шоль. — Неделя моды объединила участников фэшн индустрии, и хорошо «подсветила», что в регионе этот сегмент уверенно развивается.
На Altai Fashion Week бренд представил новую коллекцию весна-лето’24. Зрители увидели элегантные модели изо льна, штапеля, хлопкового футера. Яркие и запоминающиеся сочетания, природные цвета и струящиеся ткани. Созданные образы выдавали индивидуальный почерк дизайна и внимание к потребностям современной женщины.
С любовью к Алтаю
Аlpalazone постоянно держит руку на пульсе всех трендов и находится в водовороте фэшн событий. Совсем скоро компания примет участие в модных показах от алтайских дизайнеров «А-СТИЛЬ». Мероприятие состоится 25 мая в парке «Изумрудный». Там же любой желающий сможет приобрести продукцию бренда, в том числе и популярную коллекцию ALTAI.
Коллекция стала плодом успешной коллаборации alpalazone с барнаульским фотографом Максимом Наземцевым. Серия мерчей с авторскими фотографиями за короткий срок покорила сердца тысяч покупателей. В моделях гармонично сочетается качество текстиля, цвет ткани и изображения пейзажей великого Алтая. В коллекции представлены женские и мужские модели. В этом сезоне капсула ALTAI пополнится еще фирменными шопперами и худи.
Каждая наша коллаборация начинается с осторожной идеи, переходит в синергию большого желания обеих сторон, а в итоге нарастает новыми смыслами, свежими деталями, уникальными продуктами.
Cправка
Коллаборации бренда
Первую коллаборацию бренд сделал совместно с известным алтайским блогером и визажистом международного уровня Яной Матвейко. Результатом творческого дуэта стала популярная коллекция костюмов из футера в стиле сasual и спорт-шик.
Вторая коллаборация прошла при участии блогера Надежды Горшениной. На свет появилась линейка в минималистичном дизайне из комфортной крепкой хлопковой ткани в рубчик. В последствии Basic стал флагманом бренда со множеством моделей различных цветов и вариаций рубчика.
Со стилистом Александрой Старостенковой компания подготовила коллекцию трикотажных платьев из ткани джерси. Капсула моделей из этого материала вскоре расширится. Новые изделия из джерси войдут в коллекцию осень-зима’24.
А уже летом этого года выйдет коллекция Flower, разработанная совместно с фотографом Анной Резовской. Тема цветов, нежности и женственности раскроется в принтах на моделях футболок и платьев.
ДНК бренда
Аlpalazone с первых дней работает исходя из принципа «клиентоцентричности».
«Нам важно понимать, слышать — что хочет покупатель, выстраивать с ним доверительные отношения, — руководитель фирменной розничной сети alpalazone. — Мы никогда не придумывали ценности компании. Они зародились в самом начале и исходили от наших покупателей.»
Преимущественно натуральные ткани, высокое качество продукции, ощущение комфорта — все это запрос аудитории. Ассортимент и каждая последующая коллекция появляется на основе анализа трендов, отзывов и пожеланий клиентов. В магазинах alpalazone есть бланки обратной связи, которые в конце сезона подсказывают, что в изделиях стоит изменить.
В alpalazone любой человек может создать свою уникальную, стильную и комфортную капсулу. После выхода коллекции профессиональные стилисты создают образы, проводятся фотосессии и обучение продавцов-консультантов.
Приобрести изделия бренда сегодня можно в фирменных магазинах, на маркетплейсах и интернет-магазине.
Добро пожаловать в большую семью alpalazone!
Адреса магазинов alpalazone:
Барнаул
ТРЦ «Арена», 1 этаж, Павловский тракт, 188, с 10:00 до 21:00
ТРЦ «Огни», 1 этаж, Антона Петрова, 219Б, с 10:00 до 21:00
ТРЦ «Galaxy», 2 этаж, Строителей проспект, 117, с 10:00 до 22:00
ТРЦ «Европа», 1 этаж, Павловский тракт, 251в, с 10:00 до 22:00
Бийск
ТРЦ «Ривьера», 1 этаж, Советская, 205/2, с 10:00 до 21:00
ТЦ «Мария-Ра», 1 этаж, Коммунарский, 18, с 10:00 до 21:00
Горно-Алтайск
ТЦ «Мария-Ра», 2 этаж, Коммунистический проспект, 11, с 10:00 до 21:00
Фирменный сайт: www.alpalazone.ru
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