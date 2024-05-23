Alpalazone: философия комфорта и качества

В последние годы на отечественном фэшн рынке наблюдается настоящий рассвет локальных модных брендов, многие из которых составляют конкуренцию известным иностранным компаниям. И доказательством тому стала Алтайская неделя моды, прошедшая с большим размахом в апреле этого года. Мероприятие стало уже традиционным, а главное — знаковым событием для модной индустрии Сибирского региона. В этот раз свои коллекции и изделия представили публике порядка 40 дизайнеров и 20 межрегиональных брендов.

Эффектным показом отметился известный производитель одежды — alpalazone, бренд с 7-летней историей.

Было интересно окунуться в атмосферу подиума, его особенной эстетики, оказаться в эпицентре такого количества талантливых людей, — рассказывает руководитель фирменной розничной сети alpalazone Альбина Шоль. — Неделя моды объединила участников фэшн индустрии, и хорошо «подсветила», что в регионе этот сегмент уверенно развивается.

На Altai Fashion Week бренд представил новую коллекцию весна-лето’24. Зрители увидели элегантные модели изо льна, штапеля, хлопкового футера. Яркие и запоминающиеся сочетания, природные цвета и струящиеся ткани. Созданные образы выдавали индивидуальный почерк дизайна и внимание к потребностям современной женщины.

Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция spring-summer’24 бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон».

С любовью к Алтаю

Аlpalazone постоянно держит руку на пульсе всех трендов и находится в водовороте фэшн событий. Совсем скоро компания примет участие в модных показах от алтайских дизайнеров «А-СТИЛЬ». Мероприятие состоится 25 мая в парке «Изумрудный». Там же любой желающий сможет приобрести продукцию бренда, в том числе и популярную коллекцию ALTAI.

Коллекция стала плодом успешной коллаборации alpalazone с барнаульским фотографом Максимом Наземцевым. Серия мерчей с авторскими фотографиями за короткий срок покорила сердца тысяч покупателей. В моделях гармонично сочетается качество текстиля, цвет ткани и изображения пейзажей великого Алтая. В коллекции представлены женские и мужские модели. В этом сезоне капсула ALTAI пополнится еще фирменными шопперами и худи.

Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон». Коллекция ALTAI бренда alpalazone. Фото предоставлено компанией «Альпалазон».

Каждая наша коллаборация начинается с осторожной идеи, переходит в синергию большого желания обеих сторон, а в итоге нарастает новыми смыслами, свежими деталями, уникальными продуктами.

Cправка Коллаборации бренда Первую коллаборацию бренд сделал совместно с известным алтайским блогером и визажистом международного уровня Яной Матвейко. Результатом творческого дуэта стала популярная коллекция костюмов из футера в стиле сasual и спорт-шик. Вторая коллаборация прошла при участии блогера Надежды Горшениной. На свет появилась линейка в минималистичном дизайне из комфортной крепкой хлопковой ткани в рубчик. В последствии Basic стал флагманом бренда со множеством моделей различных цветов и вариаций рубчика. Со стилистом Александрой Старостенковой компания подготовила коллекцию трикотажных платьев из ткани джерси. Капсула моделей из этого материала вскоре расширится. Новые изделия из джерси войдут в коллекцию осень-зима’24. А уже летом этого года выйдет коллекция Flower, разработанная совместно с фотографом Анной Резовской. Тема цветов, нежности и женственности раскроется в принтах на моделях футболок и платьев.

ДНК бренда

Аlpalazone с первых дней работает исходя из принципа «клиентоцентричности».

«Нам важно понимать, слышать — что хочет покупатель, выстраивать с ним доверительные отношения, — руководитель фирменной розничной сети alpalazone. — Мы никогда не придумывали ценности компании. Они зародились в самом начале и исходили от наших покупателей.»

Преимущественно натуральные ткани, высокое качество продукции, ощущение комфорта — все это запрос аудитории. Ассортимент и каждая последующая коллекция появляется на основе анализа трендов, отзывов и пожеланий клиентов. В магазинах alpalazone есть бланки обратной связи, которые в конце сезона подсказывают, что в изделиях стоит изменить.

В alpalazone любой человек может создать свою уникальную, стильную и комфортную капсулу. После выхода коллекции профессиональные стилисты создают образы, проводятся фотосессии и обучение продавцов-консультантов.

Приобрести изделия бренда сегодня можно в фирменных магазинах, на маркетплейсах и интернет-магазине.

Добро пожаловать в большую семью alpalazone!

Адреса магазинов alpalazone:

Барнаул

ТРЦ «Арена», 1 этаж, Павловский тракт, 188, с 10:00 до 21:00

ТРЦ «Огни», 1 этаж, Антона Петрова, 219Б, с 10:00 до 21:00

ТРЦ «Galaxy», 2 этаж, Строителей проспект, 117, с 10:00 до 22:00

ТРЦ «Европа», 1 этаж, Павловский тракт, 251в, с 10:00 до 22:00

Бийск

ТРЦ «Ривьера», 1 этаж, Советская, 205/2, с 10:00 до 21:00

ТЦ «Мария-Ра», 1 этаж, Коммунарский, 18, с 10:00 до 21:00

Горно-Алтайск

ТЦ «Мария-Ра», 2 этаж, Коммунистический проспект, 11, с 10:00 до 21:00

Фирменный сайт: www.alpalazone.ru

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