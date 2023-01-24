«Алтайэнергосбыт» напоминает о конкурсе «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК»

В период до 15 мая 2023 года научить представителя старшего поколения пользоваться Личным кабинетом клиента (ЛКК) «Алтайэнергосбыт» и в творческой форме сообщить о своём результате, подготовив конкурсную работу.

Работы на конкурс принимаются в одной из трёх номинаций:

Также в каждой возрастной группе предусмотрено по три первых, вторых и третьих места.

Конкурсные материалы участников (работа, заявка и согласие на обработку персональных данных по установленной форме согласно Положению о конкурсе) принимаются от родителей / законных представителей на электронную почту пресс-службы АО «Алтайэнергосбыт» aes-press@interrao.ru до 15 мая 2023 года. Затем в период с 16 по 30 мая следующего года жюри большинством голосов оценит работы.

Результаты конкурса будут объявлены на сайте www.altaiensb.com до 31 мая 2023 года, а с 1 по 5 июня победители конкурса получат призы.

Призовой фонд конкурса состоит из 6 пледов (за 1-е место), 6 флешек (за 2-е место) и 6 кружек (за 3-е место). Награда будет вручена победителю (законному представителю) по адресу клиентского офиса АО «Алтайэнергосбыт», расположенного на территории района/муниципалитета Алтайского края или Республики Алтай, в котором находится общеобразовательная организация, являющаяся основным местом обучения участника конкурса.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

С Положением о конкурсе «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК» можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Пресс-центр"/Конкурс «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК» (https://clck.ru/32y44Y).

Полная информация об Организаторе конкурса, правилах и сроках его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, результатах конкурса на сайте компании www.altaiensb.com в разделе «Пресс-центр» (подраздел «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК»). Общие сроки проведения конкурса: с 12.12.2022 по 05.06.2023.

Напоминаем, что подключить ЛКК можно на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://lkfl.altaiensb.com/) или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в App Store и Google Play).