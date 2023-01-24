24 января
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт» напоминает о конкурсе «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК»

«Алтайэнергосбыт» ответил на самые часто задаваемые вопросы о конкурсе «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК», в котором могут принять участие школьники Алтайского края и Республики Алтай через своих родителей/законных представителей.

Конкурс.
Конкурс.
Фото: Алтайэнергосбыт.
1
Что необходимо для участия?

В период до 15 мая 2023 года научить представителя старшего поколения пользоваться Личным кабинетом клиента (ЛКК) «Алтайэнергосбыт» и в творческой форме сообщить о своём результате, подготовив конкурсную работу.

2
В каких номинациях проходит конкурс?

Работы на конкурс принимаются в одной из трёх номинаций:

  • рассказ;
  • рисунок;
  • ролик (видео- или слайдролик).
3
Какие возрастные ограничения?

В каждой номинации выделено две возрастные группы:

  • с 7 до 12 лет включительно;
  • с 13 до 17 лет включительно.

Также в каждой возрастной группе предусмотрено по три первых, вторых и третьих места.

4
Куда можно направить заявку?

Конкурсные материалы участников (работа, заявка и согласие на обработку персональных данных по установленной форме согласно Положению о конкурсе) принимаются от родителей / законных представителей на электронную почту пресс-службы АО «Алтайэнергосбыт» aes-press@interrao.ru до 15 мая 2023 года. Затем в период с 16 по 30 мая следующего года жюри большинством голосов оценит работы.

5
Когда будут подведены итоги?

Результаты конкурса будут объявлены на сайте www.altaiensb.com до 31 мая 2023 года, а с 1 по 5 июня победители конкурса получат призы.

6
Какие призы предусмотрены за победу?

Призовой фонд конкурса состоит из 6 пледов (за 1-е место), 6 флешек (за 2-е место) и 6 кружек (за 3-е место). Награда будет вручена победителю (законному представителю) по адресу клиентского офиса АО «Алтайэнергосбыт», расположенного на территории района/муниципалитета Алтайского края или Республики Алтай, в котором находится общеобразовательная организация, являющаяся основным местом обучения участника конкурса.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

  1. Соответствие работы заявленной тематике конкурса (как я научил старшего родственника пользоваться Личным кабинетом клиента «Алтайэнергосбыт»);
  2. Аргументированность и глубина раскрытия содержания, высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
  3. Точность, доходчивость, выразительность, новизна авторского решения;
  4. Оригинальность, качество исполнения работы;
  5. Творческий подход.

С Положением о конкурсе «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК» можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Пресс-центр"/Конкурс «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК» (https://clck.ru/32y44Y).

Полная информация об Организаторе конкурса, правилах и сроках его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, результатах конкурса на сайте компании www.altaiensb.com в разделе «Пресс-центр» (подраздел «Как я научил бабушку пользоваться ЛКК»). Общие сроки проведения конкурса: с 12.12.2022 по 05.06.2023.

Напоминаем, что подключить ЛКК можно на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://lkfl.altaiensb.com/) или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в App Store и Google Play).

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