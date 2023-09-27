«Алтайэнергосбыт»: показания счётчиков и оплата в пару кликов

Сервис "Личный кабинет клиента" функционирует на официальном сайте энергокомпании (https://lkfl.altaiensb.com/) и в мобильном приложении "Мой Алтайэнергосбыт", которое можно бесплатно скачать в магазине приложений на смартфоне.
После простой регистрации станут доступны множество функций:
- оплата счетов онлайн;
- передача показаний приборов учета;
- управление сразу несколькими лицевыми счетами;
- просмотр истории начислений и оплат;
- подписка на электронную квитанцию;
- консультация специалиста и многое другое.
На данный момент время работы личного кабинета: с 10:00 до 03:00 по местному времени.