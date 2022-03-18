Алтайская ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тысяч рублей за рекламу массажа

Алтайское краевое УФАС наложило штраф на ООО «Яндекс» в размере 200 тыс. рублей за рекламу медицинских услуг без предупреждения о противопоказаниях.

Сотрудники ФАС мониторили поисковую систему «Яндекс» и выявили нарушения в рекламе. При запросах «массаж барнаул», «классический массаж», «тайский массаж», «лечебный массаж» отображалась реклама различных видов массажа без обязательного предупреждения о противопоказаниях.

Как пояснило ведомство, массаж относится к медицинским услугам, поэтому при распространении такой рекламы нужно соблюдать законодательство: писать предупреждение о противопоказаниях, объемом не менее 5% от рекламируемой площади.

Рекламодатель и рекламораспространитель ООО «Яндекс» уже устранил нарушение. Тем не менее компанию привлекли к административной ответственности в размере 200 тысяч рублей.

Ранее алтайская ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства в ситуации с сахаром в регионе.

По сообщению ведомства, опустевшие полки магазинов и увеличение цены на продукт носят временный характер и вызваны ажиотажем.