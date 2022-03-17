В ситуации с сахаром на Алтае не нашли нарушений антимонопольного законодательства

Нарушений антимонопольного законодательства в Алтайском крае в связи с повышением цен на сахар нет, заявил глава краевого УФАС Степан Поспелов. Как пишет « Алтайская правда », ни торговые сети, ни производители законы не нарушали.

Ограничения на продажу товаров в Барнауле, 14 марта 2022.

Поспелов уверяет, что ведомство постоянно мониторит цены на социально значимые продукты и при выявлении нарушений незамедлительно принимает меры.

Всем сахарным заводам страны уже отослали письма с предупреждением о недопустимости нарушения заключенных с оптовиками и торговыми сетями договоров.

Опустевшие полки магазинов и увеличение цены на продукт носят временный характер и вызваны ажиотажем, добавил глава УФАС.

При снижении возникшего спроса объемы поставок и ценовая ситуация на рынке должны быть сбалансироваться.

Ранее на сайте объявлений барнаульцы начали менять вещи на продукты — сахар, подсолнечное масло, муку и гречку.