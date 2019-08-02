Алтайские мастера рассказали, почему хендмейд нельзя превратить в прибыльный бизнес

По хештегу «handmade» в Instagram высвечивается более 170 млн страниц. За полгода их число возросло на 20 млн. Мировые модельеры в этом году представили коллекции «под хендмейд». В Алтайском крае число «рукастых» мастеров тоже растет. Они рассказали altapress.ru, почему не готовы ради заработков на хобби оставлять основную работу.

Устав от однообразной работы, экономист Юлия Колупаева-Авдеенко поняла, что ей нужно разнообразить рутину творчеством. Вспомнила, что когда-то хотела необычную кружку, которую никто из барнаульских мастеров сделать не смог. И записалась на мастер-класс по лепке полимерной глиной.

Базу постоянных клиентов она набрала быстро — необычный товар стал пользоваться спросом. В какой-то момент Юлия стала думать, не сделать ли хобби основным источником заработка и уже плотно заняться этим бизнесом. Однако, взвесив все риски, отказалась от идеи.

Она и еще несколько мастеров рассказали, к чему нужно быть готовым, решив заработать на хендмейде.

1. Совмещать основную работу и хобби

Финансовая подушка, которая на первых порах поможет избежать паники на случай, если мастер все-таки решит отправиться в «свободное плавание», есть не у всех. Поэтому сразу оставить работу очень трудно.

Юлия Колупаева-Авдеенко vk.com/id38358284

Юлия Колупаева-Авдеенко,

делает украшения из полимерной глины на посуде:

Это мой дополнительный заработок, я не готова отказаться от официальной работы. Мне приятно видеть улыбки на лицах заказчиков, отдыхать за лепкой после работы. Если буду с утра до вечера посвящать время лепке — боюсь перегореть.

Для Валерии Шмелевой, которая занимается росписью по одежде акрилом, ее хобби — тоже лишь подработка.

Валерия Шмелева,

занимается росписью по одежде акрилом:

10 тысяч рублей за четыре дня — это легко. Можно, конечно, поднять цены и продавать роспись не по 1,5−2 тысячи, а по 5−7 тысяч. Это также будет продаваться, потому что спрос есть. Но не факт, что так будет и дальше. Поэтому пока это просто подработка.

2. Быть готовым к спорам с клиентами о цене

По словам мастеров, часто покупатели не понимают, почему цена на изделие, созданное руками, высокая. Но, объясняют они, в стоимость входят и закупка материалов, на них уходит до половины затрат, и работа мастера, и оформление заказа, чтобы клиент не ломал голову над тем, в чем его дарить.

Юлия Колупаева-Авдеенко vk.com/id38358284

Юлия Колупаева-Авдеенко,

делает украшения из полимерной глины на посуде:

На больших праздниках и фестивалях обычно видно, что народ не заинтересован в изделиях ручной работы. Мастеров всегда очень много: и с куклами, и с вышивкой, и с росписью — ассортимент очень широкий. Но к нам даже не подходят. Люди приходят туда за бесплатными развлечениями. На мои изделия ребятишки «залипают» постоянно, на разных единорожек. Но мамы их сразу отворачивают, чтобы не попросили.

По словам Юлии, самая эффективная оффлайн торговля — на специализированных хендмейд-ярмарках, куда люди идут целенаправленно, зная, какая цена будет у изделий.

3. Освоить Instagram и технологии продвижения

Самая популярная социальная сеть для продвижения своего товара — Instagram. Чуть реже умельцы используют «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Страница в соцсети — визитная карточка мастера. Поэтому качественно продвигать свой товар на ней удается тем, у кого есть навыки правильного фотографирования, умение писать легкие и мотивирующие тексты, способность терпеливо общаться с клиентом. Не у всех мастеров есть терпение и желание заниматься этим серьезно.

Юлия Колупаева-Авдеенко,

делает украшения из полимерной глины на посуде:

Я нахожу клиентов только через Instagram, который не терпит плохих фотографий и текстов. Если это даже быстро опубликованное фото со смартфона, значит, надо подумать, как написать интересный текст, чтобы заинтересовать клиента. Сарафанное радио тоже работает, только надо помнить — иногда в твою пользу, а иногда нет.

Многие мастера продают товары на специализированных интернет-площадках. Они дают стабильный спрос, большую географию продаж — весь мир.

Шишка Маркет altapress.ru

Анна Поломошнова,

хозяйка магазина «Шишка маркет»:

У нас есть примеры мастеров, которые продают изделия по всему миру. Мастер должен уметь себя продвигать, знать технологии интернет-продаж и иметь хорошие фотографии.

Страница в Instagram есть, кстати, и у «Шишка маркет». Ее ведет продавец. Однако магазин сам по себе стал площадкой, где мастера могут торговать изделиями. С хендмейкерами официальные отношения — с каждым составляется договор, акт приема-передачи товара, ежемесячно отправляются отчеты о продажах.

Проект участвует в тематических ярмарках и фестивалях, сотрудничает с «Алтайтурцентром» и комитетом по предпринимательству.

Анна Поломошнова,

владелица магазина «Шишка маркет»:

Из-за занятости другими проектами этот остается на уровне хобби. Этот бизнес, конечно, прибыльный на системной основе, но не главный для меня.

4. Понимать , что конкуренция — жесточайшая

Рынок хендмейда — высококонкурентный. Хендмейкеры «сражаются» не только друг с другом, но и с магазинами, которые предлагают похожий товар, но дешевле и серийный.

Юлия Колупаева-Авдеенко,

делает украшения из полимерной глины на посуде:

Конкуренция — это здорово, благодаря ей мы учимся новому и двигаемся вперед, повышаем качество. У каждого мастера — свой стиль, свои предпочтения. Мне не обидно, если берут не у меня. Значит, это не мой клиент — ничего страшного.

5. Помнить , что хендмейд — сезонный товар

Очень немного изделий собственной работы, которые пользуются спросом круглый год, говорят мастера. У большинства групп товаров есть определенный период, когда они становятся актуальным для людей.

Это зависит от праздников, времени года. Например, самые разные сувениры хорошо продаются летом, украшения для дома разлетаются к Новому Году, а аксессуары и одежда актуальнее весной.

Шишка Маркет altapress.ru

В магазине «Шишка Маркет», который стал в Барнауле площадкой для торговли хендмейдом, говорят об увеличении продаж с мая по август. «Туристы, спортсмены, которые приезжают на соревнования или просто люди, которые раньше жили на Алтае — все это наши клиенты», — говорит хозяйка «Шишка Маркет» Анна Поломошнова.

А для Юлии, которая занимается украшениями для посуды, лето — это сезон спада. Ее изделия хорошо разбирают как раз перед Новым годом.

6. Тренировать дисциплину

Хендмейд-мастер должен быть дисциплинированным, чтобы не срывать сроки заказов и делать больше.

Для начала, говорят мастера, важно наработать скорость, составить расписание, чтобы понять, сколько заказов выполнить реально и не взять «лишних».

Валерия Шмелева instagram.com/lera_shmel

Валерия Шмелева,

занимается росписью по одежде акрилом:

Сначала я решила устроиться в студию, которая специализируется на росписи. Хотела узнать, как этот бизнес устроен. Поработав, поняла, что рабочий график дисциплинирует человека. Я стала делать самую сложную роспись всего за 6 часов, до этого на тот же объем уходило 5 дней. По сути, мы готовы работать на чужого дядю по 8 часов в день, а на себя — нет, из-за собственной лени.

5 площадок , где можно продать handmade

Livemaster.ru Ярмарка мастеров — самая популярная площадка для размещения и продажи своих работ. Первые три работы можно разместить бесплатно, далее первичные рекламные вложения составят 150−300 рублей. Etsy.com Международная площадка, на которой стоимость размещения каждой позиции составляет 0,2 долларов, 5% сайт берет с каждой продажи. Lmbd.ru За каждую размещенную вещь сайт берет по 8 рублей каждые 3 месяца. Market.Nodal.ru Продавец может размещать любое количество товара бесплатно, но с каждой проданной вещи сайт берет комиссию 5%. Spinbo.ru Бесплатно на сайте можно разместить 4 работы, добавить к ним по шесть фотографий. Вновь размещенные работы отмечаются знаком «New».

Софья Житина