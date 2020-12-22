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Алтайские ученые рассказали, как выбрать шпроты на Новый год

Биологи АлтГУ дали рекомендации по выбору шпрот к новогоднему столу и рассказали, что может оказаться в банке место них.

Шпроты.
Шпроты.
CC0

При выборе блюд к праздничному столу нужно смотреть на дату изготовления и место вылова рыбы. Настоящий шпрот должен быть только из Балтийского моря, уточнила доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии опорного вуза Татьяна Антоненко.

«На сегодняшний день ученые считают, что запасов данного биоресурса достаточно. Для нас, как для потребителей, это благоприятный прогноз — шпроты в магазине не закончатся, и их хватит всем», — отметила специалист.

Шпроты.
Шпроты.
CC0

Оказаться в банке вместо шпроты может каспийская тюлька, салака, молодь сельди и другая мелкая рыба.

«Конечно, это вся рыба не представляет опасности для здоровья человека, она вся съедобна. В закопченном виде внешне можно будет отличить шпрот от нешпрота только специалисту. Поэтому если вы действительно хотите есть настоящие шпроты, то берите балтийские», — советует Антоненко.

Ранее алтайский нарколог рассказала, как правильно пить в Новогоднюю ночь и похмеляться 1 января.

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