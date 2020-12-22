Алтайские ученые рассказали, как выбрать шпроты на Новый год

При выборе блюд к праздничному столу нужно смотреть на дату изготовления и место вылова рыбы. Настоящий шпрот должен быть только из Балтийского моря, уточнила доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии опорного вуза Татьяна Антоненко.
«На сегодняшний день ученые считают, что запасов данного биоресурса достаточно. Для нас, как для потребителей, это благоприятный прогноз — шпроты в магазине не закончатся, и их хватит всем», — отметила специалист.
Оказаться в банке вместо шпроты может каспийская тюлька, салака, молодь сельди и другая мелкая рыба.
«Конечно, это вся рыба не представляет опасности для здоровья человека, она вся съедобна. В закопченном виде внешне можно будет отличить шпрот от нешпрота только специалисту. Поэтому если вы действительно хотите есть настоящие шпроты, то берите балтийские», — советует Антоненко.
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