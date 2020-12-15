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Здоровье

Алтайский нарколог рассказала, как правильно пить в Новогоднюю ночь и похмеляться 1 января

Независимо от праздников, пить алкоголь следует как можно реже и меньше, уверена заместитель главного врача краевого наркологического диспансера Татьяна Муранова. Она рассказала о правилах алкогольного поведения за новогодним столом и способах снять похмелье.

Алкоголь.
Алкоголь.
Михаил Хаустов

Одна из основных причин посленовогонего похмелья — привычка смешивать спиртные напитки, когда мы провожаем старый год шампанским, потом переходим на крепкое, затем встречаем Новый год в полночь снова шампанским.

Примерно у каждого седьмого человека, по словам Татьяны Мурановой, возникает алкогольная интоксикация. Особенность Алтайского края отражает невесела статистика. Регистрируемое количество заболеваний алкоголизмом в регионе выше на 25%, чем в среднем по России: «Из 85 регионов России мы на 53-м месте. Причем, рейтинг составили по возрастанию заболеваемости. Нечем, в общем, тут гордиться».

На 30% увеличивается загрузка наркологических стационаров в новогодние праздники, причем происходит это не 31 декабря, а 2−3 января, когда человек начинает выходить из запоя.

Татьяна Муранова говорит, что относительно безопасная алкогольная доза: 50 мл крепкого алкоголя, 150 мл вина или 0,33 литра пива. Главный нарколог России рекомендует принимать лишь сухое шампанское в небольших дозах.

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

Такие дозы рассчитаны на здорового человека один раз в неделю. Если чаще, то через год-два есть серьезный риск развития алкоголизма.

Врач утверждает, что нет никаких специфических методов подготовки к большому застолью, чтобы алкогольные продукты принесли наименьший вред.

Есть два основных правила. Первое: никогда не пейте на голодный желудок. Особенно газированное шампанское, которое быстро всасывается. Даже здоровые люди пьянеют очень быстро и потом плохо себя контролируют.

Второе: делайте большие промежутки. А не так что между первой и второй перерывчик небольшой. Продукт не успевает всасываться и выводиться и продукты распада все время отравляют организм.

Алкоголь.
Алкоголь.
Олег Богданов

«Ни один нарколог не скажет, что перед застольем надо кусок сала проглотить или за три дня до Нового года начинать выпивать по рюмочке три раза в день, чтобы подготовить организм. Потому что это не помогает, а усугубляет», — говорит Муранова.

Не стоит стесняться вызвать скорую помощь, если чувствуете себя плохо, подчеркнула нарколог. Тошнота и рвота у подростка — повод немедленно вызвать врача. Интоксикация в этом случае может грозить летальным исходом.

Тошнота, головокружение, понижение давления — такие симптомы у взрослых также повод вызывать скорую помощь. Это может быть симптомом не только, собственно, интоксикации, но и обострения язвенной болезни, холецистита и панкреатита.

Выход из праздничного злоупотребления алкоголем будет нелегок. 1 января не стоит продолжать возлияния и усугублять ситуацию.

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Нарколог напомнила, что баня особенно опасна для ослабленного алкоголем организма. Есть большой риск схватить инсульт или инфаркт даже у тех, кто имеет вполне здоровое сердце.

Прогулка на свежем воздухе, легкая еда, минеральная вода или морс — идеальный рецепт, чтобы преодолеть праздничное похмелье.

При этом специалисты предостерегают от употребления рассола при похмелье. В нем есть уксус, поэтому кажется, что становится легче. Однако большое количество соли способствует повышению давления и еще большей задержке жидкости и продуктов распада алкоголя.

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