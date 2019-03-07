Городские власти пожаловались, что алтайская прокуратура мешает бороться с сосульками

У муниципалитетов фактически забрали право наказывать управляющие компании (УК) за свисающие с крыш сосульки и наледи во дворах. Произошло это по инициативе прокуратуры Алтайского края. Изменения привели к тому, что УК стали хуже чистить дворы и кровли, рассказал зампред комитета ЖКХ мэрии Барнаула Алексей Пахоменко.

Почему у мэрии «отобрали» сосульки

Как объяснил чиновник, раньше представители городской власти имели право придти с внезапной проверкой в любой двор и выписать штраф УК или ТСЖ за сосульки и наледи. И этим пользовались районные администрации. Но этой зимой этого права у них уже не было.

Дело в том, что в июне 2018 года депутаты АКЗС изменили 27-ю статью краевого КоАП. В ней существенно урезали полномочия муниципалитетов наказывать УК и ТСЖ. Сделали они это по требованию прокуратуры Алтайского края. Ее позиция такова: эти же полномочия есть у федеральных органов, поэтому у муниципалитетов надо их забрать, чтобы не было задвоения, рассказал Пахоменко на круглом столе в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Теперь полномочия наказывать за наледи и сосульки остались у Роспотребнадзора и Минприроды. Но они этим никогда не занимались и не горят желанием начинать.

Сосульки в Барнауле. Февраль 2019 года. Екатерина Бестяглова

«Мы хотим и не можем. Они могут, но морально не готовы», — констатировал Алексей Пахоменко.

Как хитрят УК

Но муниципалитет не сдается и пытается все-таки влиять на УК и ТСЖ. Делают они это через муниципальный контроль за юридическими лицами. Но это настолько сложный механизм, что чиновникам непросто им пользоваться, рассказывает Алексей Пахоменко.

Во-первых, мэрия так может контролировать только ситуацию во дворах домов, в которых есть квартиры или помещения в собственности муниципалитета. Во-вторых, чиновники обязаны уведомить ТСЖ или УК о предстоящей проверке за три дня.

Алексей Пахоменко,

зампред комитета ЖКХ мэрии Барнаула:

За это время только самые глупые не выйдут и не почистят. Кажется, хорошо, дело-то сделано. Но это породило позицию УК: пока нет приказа, ничего делать не буду. А принесут — я почищу, и мне ничего не будет.

Сосульки в Барнауле. Февраль 2019 года. Екатерина Бестяглова

Но все-таки «глупые» находятся: из 119 материалов по сосулькам и наледям в этот зимний сезон 5 все же завершились протоколами о нарушениях.

Нет специалистов для проверки

Всего же муниципалитет получил 357 жалоб. В 238 случаях муниципалитет не смог ничего сделать — полномочий нет, квартир в собственности тоже — и эти материалы ушли в Госинспекцию Алтайского края — еще один орган, к которому полномочия перешли. Но, опять же, нет ресурсов.

Сергей Гричанов,

замруководителя Госинспекции Алтайского края:

То, чем раньше в Барнауле занимались 15−17 человек, перешло нам. А специалистов не прибавилось. Мы, конечно, реагируем, но не могу сказать, что эффективно. Плюс к нам идут материалы не только из Барнаула. А не на всех территориях у нас инспекторы, и специалисту из Рубцовска приходится выезжать в Горняк или Змеиногорск.

Что предлагают эксперты

По словам Пахоменко, все понимают абсурдность ситуации — и депутаты, и чиновники. Но вынуждены подчиниться прокуратуре, которая, по его выражению, заняла «запретительно-негативную позицию». Сергей Гричанов добавил, что нигде в России прокуратура не стала убирать «задваивание» полномочий — только в Алтайском крае.

Сосульки. Дмитрий Лямзин

В ОНФ выступили за то, чтобы вернуть органам местного самоуправления полномочия привлекать управляющие организации к административной ответственности за недобросовестную очистку дворов и крыш от снега и наледи.

АКЗС Николай Данилин предложил задействовать депутатов Госдумы от Алтайского края, чтобы поднять проблему на федеральном уровне. «Пока у нас до 2021 такое мощное представительство в Думе, надо пользоваться этим», — сказал он.

Также эксперты ОНФ надеются, что новый руководитель краевой прокуратуры смягчит политику ведомства по отношению к муниципалам.

Сосульки в Барнауле. Февраль 2019 года. Екатерина Бестяглова

Почему муниципалитеты жалуются на торговые сети

Представители других городов Алтая подняли на круглом столе и другую проблему: им сложно заставить бизнес убрать снег и лед с территории около их офисов и магазинов.

Виктор Федосов,

председатель комитета по управлению городских хозяйством , промышленностью , транспортом и связью Заринска: