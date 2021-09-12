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Потребитель

Алтайский фермер рассказал, как в Барнауле завышают цены на «вытянутую котлетой» картошку

Главный агроном алтайского хозяйства «Сатурн-2» Андрей Платонов в передаче «Вести Алтай» посоветовал с осторожностью доверять продавцам картофеля.

Картофель.
Картофель.
Дмитрий Лямзин.

Платонов отметил, что на алтайских рынках один и тот же сорт картофеля могут продать под разными названиями.

Фермер рассказал, что к ним за новым урожаем картошки приезжают отовсюду, даже граждане Казахстана оптом скупают.

Этот же картофель потом продают на рынках Барнаула и других городов, но только уже от «других производителей и под разными названиями».

«И то, что якобы выращено на частных огородах, скажем, Павловского района, может оказаться той самой оптовой партией, закупленной в хозяйстве Косихинского района», — сообщили в передаче.

Один и тот же сорт картофеля могут продать под совершенно разными названиями. Поэтому фермер посоветовал ориентироваться не на сорта, которые называют «ушлые продавцы».

«У сортов характеристики разные. Основные сорта — „Тулеевский“, он более вытянутый котлетой, и есть сорта „Гала“ — это круглые сорта. Но что у „Тулеевской“, что у „Галы“, у них почти одинаковые вкусы. Поэтому можно под одним сортом продать пять сортов. Сорт будет „Гала“, а можно продать как „Адретта“, как „Тулеевский“, как „Вега“», — пояснил Платонов.

Фермер подчеркнул, что на рынках в Барнауле — Старый базар, Новый рынок и другие — он видит, как перепродают его картофель, но только гораздо дороже.

Ранее altapress.ru рассказал, когда лучше выкапывать картошку в 2021 году.

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