Алтайский ПФР объяcнил, почему многие сельчане не получили 25-процентую надбавку к пенсии

Бывшие сельские бухгалтеры, экономисты, кассиры и работники не аграрных предприятий не имеют права на доплату к пенсии, так как их должности не включены в специальный список, утвержденный правительством. Такое разъяснение дали в отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю. «С таким положением дел селяне не согласны и ждут изменений в списке», —- рассказали в ПФР после проведения «прямой линии», посвященной теме получения сельской надбавки.

Надбавка к пенсии по списку

На 25-процентную надбавку к фиксированной выплате (это часть пенсии), то есть на дополнительные 1 333 рубля 55 копеек, имеют право неработающие пенсионеры, живущие на селе и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Но только те, кто входят в особый список, утвержденный правительственным постановлением № 1440 от 29 ноября 2018 года.

Список этот большой. И, как оказалось, всей картины сельской жизни он не охватывает. В нем, например, нет бухгалтера и кассира. А вот главные геодезист, гидрогеолог и энергетик сельхозпредприятия есть.

В списке не значатся

У Александры Н. из Шипуновского района общий стаж работы в сельской местности — 32 года. 29 лет из них засчитаны для определения права на сельскую надбавку, приводят пример в алтайском отделении ПФР. Еще три года она проработала в должности бухгалтера.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

Но эта должность не входит в список профессий, имеющих право на получение сельской доплаты. До необходимых 30 лет сельского стажа ей не хватило всего года.

Ирина Неверова,

начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю:

Бухгалтеры, экономисты, кассиры списком профессий не предусмотрены. Главное условие для установления повышения фиксированной выплаты — постоянная занятость в сельскохозяйственном производстве — в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве.

Сельсовет — это не сельское хозяйство

А весной этого года свое право на надбавку пытался добиться в суде Николай Р. из Курьинского района.

28 лет 2 месяца и 17 дней он трудился трактористом, мастером-наладчиком, бригадиром совхоза, главным инженером сельхозпредприятий и заведующим машинно-тракторной станции. А в промежутках почти 10 лет отпахал на выборной должности — председателем исполкома сельсовета.

Эти 10 лет он и потребовал в суде зачесть в сельский стаж — ведь еще в советское время был закон, по которому время работы на выборной должности в сельсовете засчитывается в стаж по той специальности, по которой он работал до избрания. Не получилось.

Судья пояснил: закон установил исчерпывающий перечень ситуаций, подлежащих включению в сельский стаж, основное условие — непосредственная занятость в сельском хозяйстве. И в перерасчете фиксированной выплаты ему отказал.

Из решения Курьинского райсуда:

Периоды учебы истца, службы в армии и работы на выборной должности не могут быть учтены как работа в сельском хозяйстве, поскольку в указанные периоды истец не осуществлял непосредственную трудовую деятельность в сельском хозяйстве.

В Пенсионном фонде не хватает денег , чтобы обеспечить старость россиян. Михаил Хаустов

С положением дел не согласны

В отделении ПФР на днях прошла «прямая линия» на эту тему — телефон не замолкал ни на минуту. Многие звонили как раз потому, что всю жизнь отработали в селе, но надбавка им не положена из-за отсутствия их должности в правительственном списке. Селяне с таким положением дел не согласны и ждут, что в список внесут изменения, сказали в ПФР.

Ирина Неверова,

начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю: