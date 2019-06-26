Алтайский ПФР объяcнил, почему многие сельчане не получили 25-процентую надбавку к пенсии

Надбавка к пенсии по списку
На 25-процентную надбавку к фиксированной выплате (это часть пенсии), то есть на дополнительные 1 333 рубля 55 копеек, имеют право неработающие пенсионеры, живущие на селе и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
Но только те, кто входят в особый список, утвержденный правительственным постановлением № 1440 от 29 ноября 2018 года.
Список этот большой. И, как оказалось, всей картины сельской жизни он не охватывает. В нем, например, нет бухгалтера и кассира. А вот главные геодезист, гидрогеолог и энергетик сельхозпредприятия есть.
В списке не значатся
У Александры Н. из Шипуновского района общий стаж работы в сельской местности — 32 года. 29 лет из них засчитаны для определения права на сельскую надбавку, приводят пример в алтайском отделении ПФР. Еще три года она проработала в должности бухгалтера.
Но эта должность не входит в список профессий, имеющих право на получение сельской доплаты. До необходимых 30 лет сельского стажа ей не хватило всего года.
Ирина Неверова,
начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю:
Бухгалтеры, экономисты, кассиры списком профессий не предусмотрены. Главное условие для установления повышения фиксированной выплаты — постоянная занятость в сельскохозяйственном производстве — в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве.
Сельсовет — это не сельское хозяйство
А весной этого года свое право на надбавку пытался добиться в суде Николай Р. из Курьинского района.
28 лет 2 месяца и 17 дней он трудился трактористом, мастером-наладчиком, бригадиром совхоза, главным инженером сельхозпредприятий и заведующим машинно-тракторной станции. А в промежутках почти 10 лет отпахал на выборной должности — председателем исполкома сельсовета.
Эти 10 лет он и потребовал в суде зачесть в сельский стаж — ведь еще в советское время был закон, по которому время работы на выборной должности в сельсовете засчитывается в стаж по той специальности, по которой он работал до избрания. Не получилось.
Судья пояснил: закон установил исчерпывающий перечень ситуаций, подлежащих включению в сельский стаж, основное условие — непосредственная занятость в сельском хозяйстве. И в перерасчете фиксированной выплаты ему отказал.
Из решения Курьинского райсуда:
Периоды учебы истца, службы в армии и работы на выборной должности не могут быть учтены как работа в сельском хозяйстве, поскольку в указанные периоды истец не осуществлял непосредственную трудовую деятельность в сельском хозяйстве.
С положением дел не согласны
В отделении ПФР на днях прошла «прямая линия» на эту тему — телефон не замолкал ни на минуту. Многие звонили как раз потому, что всю жизнь отработали в селе, но надбавка им не положена из-за отсутствия их должности в правительственном списке. Селяне с таким положением дел не согласны и ждут, что в список внесут изменения, сказали в ПФР.
Ирина Неверова,
начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю:
Обращения от бухгалтеров, экономистов, а также от работников предприятий, не относящихся к сельскому хозяйству, к нам поступают, но по этим профессиям и предприятиям до настоящего времени изменений нет.