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5 фактов о надбавке в 25% к пенсии жителям села

Федеральный закон об изменениях в пенсионной системе предусмотрел существенную материальную поддержку жителей села. О том, какую надбавку к пенсии они получат, кто вправе на нее претендовать и нужно ли жителям сел обращаться за перерасчетом пенсии, рассказали в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0
1 На какую дополнительную материальную поддержку могут рассчитывать жители сел с 1 января 2019 года?

Изменения предусматривают дополнительную материальную поддержку для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

Для них вводится 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности. Хотелось бы обратить внимание, что надбавка не ко всей пенсии, а только к фиксированной выплате. У большинства пенсионеров размер фиксированной выплаты в 2019 году составит 5 334 руб. 19 копеек. Соответственно размер надбавки составит 1 333 рублей 55 копеек.

2 Какие условия нужны для получения 25% надбавки к пенсии жителям сел?

Сельчане могут рассчитывать на надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии при соблюдении трех необходимых условий. Во-первых, не менее 30 лет работы в определенных должностях и производствах в сельском хозяйстве. Во-вторых, проживание в сельской местности. В-третьих, отсутствие самого факта работы.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Дмитрий Кудрявцев
3 Определены ли конкретные профессии и специальности сельчан, в соответствии с которыми им выплатят надбавку?

Пока нет. В ближайшее время постановлением правительства РФ будут утверждены списки работ, производств, должностей, профессий и специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.

Кроме того, будут утверждены правила исчисления периодов работы (деятельности), дающие право на установление 25-процентной надбавки к фиксированной выплате пенсии.

4 Надо ли сельским жителям писать заявление на перерасчет?

Нет, не надо. Перерасчет будет произведен по документам, имеющимся в выплатных делах пенсионеров, в беззаявительном порядке. На сегодня все территориальные органы ПФР в Алтайском крае проводят работу по уточнению списка лиц, претендующих на эту выплату.

Законом установлен срок для проведения беззаявительных перерасчетов — до 1 сентября 2019 года, с доплатой за период с 1 января 2019 года.

5 А если пенсионер не получит перерасчет до 1 сентября 2019 года?

Если пенсионер не получит перерасчет до 1 сентября 2019 года, но считает, что имеет на него право, он может самостоятельно обратиться в клиентскую службу управления ПФР с документами о стаже до 31 декабря 2019 года. И тогда указанный перерасчет будет проведен с 1 января 2019 года.

Если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

Факт

766 278 пенсионеров в Алтайском крае получают пенсии в ПФР.

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