5 фактов о надбавке в 25% к пенсии жителям села

3 Определены ли конкретные профессии и специальности сельчан , в соответствии с которыми им выплатят надбавку?

Пока нет. В ближайшее время постановлением правительства РФ будут утверждены списки работ, производств, должностей, профессий и специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.

Кроме того, будут утверждены правила исчисления периодов работы (деятельности), дающие право на установление 25-процентной надбавки к фиксированной выплате пенсии.