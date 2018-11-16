5 фактов о надбавке в 25% к пенсии жителям села

Изменения предусматривают дополнительную материальную поддержку для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве.
Для них вводится 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности. Хотелось бы обратить внимание, что надбавка не ко всей пенсии, а только к фиксированной выплате. У большинства пенсионеров размер фиксированной выплаты в 2019 году составит 5 334 руб. 19 копеек. Соответственно размер надбавки составит 1 333 рублей 55 копеек.
Сельчане могут рассчитывать на надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии при соблюдении трех необходимых условий. Во-первых, не менее 30 лет работы в определенных должностях и производствах в сельском хозяйстве. Во-вторых, проживание в сельской местности. В-третьих, отсутствие самого факта работы.
Пока нет. В ближайшее время постановлением правительства РФ будут утверждены списки работ, производств, должностей, профессий и специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.
Кроме того, будут утверждены правила исчисления периодов работы (деятельности), дающие право на установление 25-процентной надбавки к фиксированной выплате пенсии.
Нет, не надо. Перерасчет будет произведен по документам, имеющимся в выплатных делах пенсионеров, в беззаявительном порядке. На сегодня все территориальные органы ПФР в Алтайском крае проводят работу по уточнению списка лиц, претендующих на эту выплату.
Законом установлен срок для проведения беззаявительных перерасчетов — до 1 сентября 2019 года, с доплатой за период с 1 января 2019 года.
Если пенсионер не получит перерасчет до 1 сентября 2019 года, но считает, что имеет на него право, он может самостоятельно обратиться в клиентскую службу управления ПФР с документами о стаже до 31 декабря 2019 года. И тогда указанный перерасчет будет проведен с 1 января 2019 года.
Если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.
Факт
766 278 пенсионеров в Алтайском крае получают пенсии в ПФР.