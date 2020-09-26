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Алтайский ПФР рассказал об изменении правил перечисления пенсий с 1 октября

К 1 октября 2020 года все получатели пенсий и пособий на карты должны перейти наиспользование карт платежной системы «Мир». На вопросы, касающиеся выплат по линии Пенсионного фонда, отвечает замуправляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
1 Что изменится с 1 октября для получателей пенсий и социальных выплат по линии Пенсионного фонда?

1 октября 2020 года завершается переходный период по выплате бюджетных средств, в том числе пенсий и социальных выплат, через национальную платежную систему «Мир».

2 Всех ли пенсионеров коснется это требование?

Требование затрагивает только тех, кто получает пенсию или социальные выплаты на другие банковские карты — то есть не карты «Мир».

Если пенсионеру зачисляют выплаты на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют их почтой, с 1 октября 2020 года ничего не изменится.

Они будут получать выплаты так же, как и раньше.

Карта &quot;Мир&quot;. Источник: nspk.ru.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.
3 Что сделать, чтобы выплаты перечисляли на карту «Мир»?

Надо оформить в банке карту «Мир». И затем направить заявление о доставке пенсии в Управление ПФР. Сделать это можно любым удобным способом:

  • в электронном виде через Личного кабинета на сайте ПФР, используя логин и пароль от портала госуслуг;
  • в личном кабинете непосредственно на Портале госуслуг;
  • обратиться в МФЦ;
  • направить заявление по почте;
  • лично подать заявление в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием.

В заявлении о доставке нужно указать 20-значный номер счета карты «Мир». Номер счета карты «Мир» можно узнать в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или офисе банка.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Altapress.ru
4 Если пенсионер не успел до 1 октября оформить карту «Мир», как он получит выплаты?

Есть два варианта решения проблемы.

Если выплаты производятся на карту Сбербанка, банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе банка, или посредством онлайн-сервиса банка перевести средства с текущего счета на действующую карту, и средства снять уже непосредственно с карты.

Если выплаты производятся на карту иного банка, в соответствии с договором в течение 10 дней представитель банка свяжется с получателем для оформления карты «Мир».

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