Алтайский ПФР рассказал об изменении правил перечисления пенсий с 1 октября

2 Всех ли пенсионеров коснется это требование?

Требование затрагивает только тех, кто получает пенсию или социальные выплаты на другие банковские карты — то есть не карты «Мир».

Если пенсионеру зачисляют выплаты на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют их почтой, с 1 октября 2020 года ничего не изменится.

Они будут получать выплаты так же, как и раньше.