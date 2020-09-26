Алтайский ПФР рассказал об изменении правил перечисления пенсий с 1 октября

1 октября 2020 года завершается переходный период по выплате бюджетных средств, в том числе пенсий и социальных выплат, через национальную платежную систему «Мир».
Требование затрагивает только тех, кто получает пенсию или социальные выплаты на другие банковские карты — то есть не карты «Мир».
Если пенсионеру зачисляют выплаты на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют их почтой, с 1 октября 2020 года ничего не изменится.
Они будут получать выплаты так же, как и раньше.
Надо оформить в банке карту «Мир». И затем направить заявление о доставке пенсии в Управление ПФР. Сделать это можно любым удобным способом:
- в электронном виде через Личного кабинета на сайте ПФР, используя логин и пароль от портала госуслуг;
- в личном кабинете непосредственно на Портале госуслуг;
- обратиться в МФЦ;
- направить заявление по почте;
- лично подать заявление в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием.
В заявлении о доставке нужно указать 20-значный номер счета карты «Мир». Номер счета карты «Мир» можно узнать в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или офисе банка.
Есть два варианта решения проблемы.
Если выплаты производятся на карту Сбербанка, банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе банка, или посредством онлайн-сервиса банка перевести средства с текущего счета на действующую карту, и средства снять уже непосредственно с карты.
Если выплаты производятся на карту иного банка, в соответствии с договором в течение 10 дней представитель банка свяжется с получателем для оформления карты «Мир».