Алтайский вице-премьер прокомментировал претензии к нему от российского продюсера из-за отмены концерта

Денис Губин подтвердил, что Разин звонил ему. Однако вице-премьер предложил свою версию произошедшего. По его словам СК «Темп» и индивидуальный предприниматель Андрей Разин заключили договор о проведении концерта и начали готовиться к нему.

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Вы понимаете, что никакого отношения правительство иметь к этому не могло. Это отношения двух хозяйствующих субъектов. Но здесь вот что важно. В СК «Темп» уже проходил концерт Басты. А в уставной деятельности комплекса значится проведение спортивных мероприятий, а не развлекательных. К организации последних предъявляются другие требования. Зал СК «Темп» должен быть сертифицирован по требованиями безопасности для 4000 посетителей, а не 800 как сейчас. Именно на это обстоятельство «Темпу» указала прокуратура после проведения концерта Басты и потребовала устранить недочеты и усилить меры противопожарной безопасности. У всех нас в памяти последствия пожаров в Перми и в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, когда погибли наши граждане. То есть руководство комплекса знало о том, что проводить концерт нельзя, задолго до него. И какие к нам после этого могут предъявляться претензии? Мы, наоборот, понимали, что могут пострадать тысячи людей. И речь пошла о переносе концерта, а не его отмене. Мы подключались к информированию граждан о этом.

По словам Дениса Губина, Разин просил, чтобы власти края повлияли на прокуратуру, суд и судебных исполнителей, что само по себе нонсенс. Он предъявляет претензии к региональным властям, говорит Губин, хотя сам не изучил внимательно все документы, не уточнил, есть ли все необходимые разрешения у концертной площадки для проведения «Дискотеки Союз», не вник в ситуацию.

По словам вице-премьера, продюсер пытается на этой ситуации привлечь как можно больше внимания к себе ради будущих куда больших заработков, но при этом оскорбляет Алтайский край и людей, которые в нем живут. Власть же несет ответственность за жизни и здоровье наших граждан, настаивает вице-премьер.

Напомним, накануне концерта суд вынес решение по иску прокуратуры о закрытии комплекса до устранения нарушений пожарной безопасности. Разин на странице в Instagram назвал срыв концерта в Барнауле «беспределом».

Андрей Разин,

музыкальный продюсер:

Они затаились и выжидали момент. Дождались, когда мы продадим на два концерта 7000 билетов. И вот, в пятницу, 21 июня, за двадцать часов до концерта, прокурор внёс за один час представление в суд с требованием о закрытии СК «Темп». Судья рассмотрела в течении часа это представление, в нарушение всех норм, приставы и полиция, без вручения решения суда директору СК, опечатали дворец и не пустили туда артистов и зрителей.

Разин утверждал, что обращался к Денису Губину с просьбой помочь людям. Но тот якобы отказался. Однако сейчас самые гневные посты с указанием фамилий чиновников на странице Разина не отражаются.

В «Темпе» сообщили, что считают решение о закрытии комплекса не правомерным и будут оспаривать его в суде.