АлтГУ ко Дню народного единства заложил аллею из 19 елей

В экологической акции приняли участие студенты АлтГУ из разных стран: Армении, Бангладеша, Ирака, Казахстана, Китая, Сомали, Таджикистана и, конечно, России. Теперь уютный дворик современного жилого комплекса АлтГУ «Универ-сити» украшает аллея из 19 молодых елей. Посадочный материал привезен с базы учебных практик АлтГУ «Чемал» в Чемальском районе Республике Алтай.

Открывая праздничное мероприятие , директор администрации студенческого городка АлтГУ Ашот Погосян отметил:

В «Универ-сити» в данное время проживает около 600 иностранных студентов из самых разных стран. Мы всегда поддерживаем дружбу между народами. Поэтому и в канун такого важного государственного праздника Дня народного единства решили провести экологическую акцию, которая направлена на скрепление студентов разных национальностей. Наш университет всегда выступает за озеленение Барнаула. Теперь и в нашем дворике «Универ-сити» появилась прекрасная зеленая аллея, которая будет радовать многие поколения студентов опорного вуза!

Студенты Алтайского государственного университета высадили деревья возле жилого комплекса «Универ-сити». Пресс-служба АлтГУ

Рожина Илба , студентка Института истории и международных отношений АлтГУ из Сирии:

Для меня это очень трогательная акция, я хочу, чтобы деревья, что мы посадили, напоминали всем о мире и добре, и о том, что мы должны заботиться о природе!

Студентка МИЭМИС Мариам Камара из африканской страны Мали тоже очень рада принять участие в закладки аллеи.

Мариам Камара:

В Африке нет елочек, зато много пальм. Деревья — это жизнь, чистый воздух и гармония. Я первый раз в жизни высаживаю ель, надеюсь, она вырастит высокой и стройной!

Именно в посадке деревьев как никогда проявилась дружба народов. Невзирая на национальности и языковые сложности, ребята помогали друг другу. Крепкие парни из Таджикистана быстро взяли в руки лопаты и помогли уложить дерн девушкам из Африки.

Студенты Алтайского государственного университета высадили деревья возле жилого комплекса «Универ-сити». Пресс-служба АлтГУ

Студентки первого курса Института социальных наук Людмила Мурзина и Юлия Бойчук из России, как настоящие социальные работники, очень бережно и внимательно подошли к посадке дерева, а еще и на ходу придумали социальную акцию.

Людмила Мурзина и Юлия Бойчук:

Мы обязательно придем и нарядим нашу елочку к Новому году. Одно дело — посадить, а ведь еще очень важно — сохранить и ухаживать! Обещаем, будем за деревцем следить!

Напомним, что данная акция — далеко не первое мероприятие Алтайского госуниверситета, направленное на качественное улучшение зеленых зон Барнаула. Весной 2020 года разработанная опорным Алтайским государственным университетом концепция развития озелененных пространств Барнаула «Новая зеленая волна»