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Amazon вместо искусственного интеллекта пользовался украинцами

Украинские инженеры вручную отсматривали видеозаписи с камер наблюдения «умного дома» Amazon из-за недостатков программного обеспечения. Это вызвало скандал: записи хранились в незашифрованном виде, и разработчики в любое время могли просматривать происходящее в домах по всему миру в режиме реального времени, сообщает «Коммерсантъ».

Камера видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения.
СС0

Журналисты The Intercept провели расследование и выяснили, что компания экономила на шифровании видеозаписей чтобы сэкономить и ее проект «умного дома» Ring был рентабельным.

Издание отметило, что в политике конфиденциальности компании не упоминается о том, что посторонние получают доступ к личным данным клиентов. Сотрудники Ring наблюдают за частной жизнью людей, однако пользователи могут не знать об этом.

Например, разработчики просматривали записи с наружных и внутренних камер своих коллег и шутили над тем, с кем те вернулись домой после свиданий.

Представитель компании заявил, что все видео для ручной разметки взяты с камер пользователей, которые дали на это свое разрешение, пишет Lenta.ru.

7 января 2019 рыночная стоимость Amazon составила около 797 млрд долларов. Компания стала самой дорогой в мире, опередив Apple и Microsoft.

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