Amazon вместо искусственного интеллекта пользовался украинцами

Украинские инженеры вручную отсматривали видеозаписи с камер наблюдения «умного дома» Amazon из-за недостатков программного обеспечения. Это вызвало скандал: записи хранились в незашифрованном виде, и разработчики в любое время могли просматривать происходящее в домах по всему миру в режиме реального времени, сообщает «Коммерсантъ».