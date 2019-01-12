Amazon вместо искусственного интеллекта пользовался украинцами

Журналисты The Intercept провели расследование и выяснили, что компания экономила на шифровании видеозаписей чтобы сэкономить и ее проект «умного дома» Ring был рентабельным.
Издание отметило, что в политике конфиденциальности компании не упоминается о том, что посторонние получают доступ к личным данным клиентов. Сотрудники Ring наблюдают за частной жизнью людей, однако пользователи могут не знать об этом.
Например, разработчики просматривали записи с наружных и внутренних камер своих коллег и шутили над тем, с кем те вернулись домой после свиданий.
Представитель компании заявил, что все видео для ручной разметки взяты с камер пользователей, которые дали на это свое разрешение, пишет Lenta.ru.
7 января 2019 рыночная стоимость Amazon составила около 797 млрд долларов. Компания стала самой дорогой в мире, опередив Apple и Microsoft.