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Потребитель

Аналитики предупредили о предстоящем росте цен на лекарства

Участники фармацевтического рынка и эксперты предсказали рост цен на лекарства в России во второй половине 2021 года. По их оценкам, он составит как минимум 8%, пишет «Коммерсантъ».

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Основные причины подорожания, по словам собеседников издания, заключаются в снижении курса рубля и росте стоимости сырья, импортируемого из-за рубежа.

Сложившаяся ситуация может привести к дефициту некоторых базовых препаратов — компаниям будет невыгодно производить их в России из-за возросших затрат.

Рост цен по итогам года может превысить инфляцию, которая и без того прогнозируется на более высоком уровне по сравнению с целевым показателем Центробанка в 4%.

В таком случае можно будет говорить о тенденции, поскольку схожая ситуация наблюдалась в прошлом году — тогда лекарства подорожали в среднем на 9,8% при инфляции в 4,9%, пишет Lenta.ru.

По данным RNC Pharma, с января по май препараты в России подорожали уже на 7,9%.

Ранее Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на лекарства.

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