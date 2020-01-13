Архивная экономика: сотовые операторы начали повышать цены на связь

Операторы мобильной связи начали повышать цены на услуги связи. «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») начали уведомлять абонентов о повышении цен на архивные тарифы, сообщает РИА Новости .

В «Мегафоне» цены начнут повышать с 13 января. Пересмотр ценовой политики связан с ростом объема услуг, потребляемого абонентами, пояснили в пресс-службе компании.

В компании «Вымпелком» стоимость на услуги связи начнет расти с 16 января <об этом абонентов предупредили еще в декабре прошлого года>. В компании, владеющей торговой маркой «Билайн», рассказали, что вынуждены повысить цены из-за затрат на исполнение требований законодательства и на развитие инфраструктуры.

Об изменениях ранее сообщили в МТС. В компании отметили, что закроют ряд услуг на безлимитном тарифе.

Смартфон. СС0

В Tele2 пока не сообщили о намерениях повысить стоимость услуг вслед за конкурентами.

Повышать стоимость архивных услуг будут почти все операторы. Это связано с желанием компаний «пересадить» абонентов на тарифы с большим объемом минут и трафика, рассказали эксперты, пишет ura.ru.

Ожидается, что ближайшее повышение цен затронет до четверти пользователей. По прогнозам на 2020 год, цены на услуги связи вырастут от 10—12 до 15—25% — это связано с затратами операторов на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете, пишет НСН.

Исследование

Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетуют 74% респондентов.

18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов).