Архивная экономика: сотовые операторы начали повышать цены на связь

В «Мегафоне» цены начнут повышать с 13 января. Пересмотр ценовой политики связан с ростом объема услуг, потребляемого абонентами, пояснили в пресс-службе компании.
В компании «Вымпелком» стоимость на услуги связи начнет расти с 16 января <об этом абонентов предупредили еще в декабре прошлого года>. В компании, владеющей торговой маркой «Билайн», рассказали, что вынуждены повысить цены из-за затрат на исполнение требований законодательства и на развитие инфраструктуры.
Об изменениях ранее сообщили в МТС. В компании отметили, что закроют ряд услуг на безлимитном тарифе.
В Tele2 пока не сообщили о намерениях повысить стоимость услуг вслед за конкурентами.
Повышать стоимость архивных услуг будут почти все операторы. Это связано с желанием компаний «пересадить» абонентов на тарифы с большим объемом минут и трафика, рассказали эксперты, пишет ura.ru.
Ожидается, что ближайшее повышение цен затронет до четверти пользователей. По прогнозам на 2020 год, цены на услуги связи вырастут от 10—12 до 15—25% — это связано с затратами операторов на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете, пишет НСН.
Исследование
Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетуют 74% респондентов.
18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов).