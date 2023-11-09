«Ашан» попросил поставщиков не повышать цены

Так, структура «Ашан» обратилась к своим поставщикам с просьбой не повышать цены до конца года. Также "Ашан" предупредил — в случае настойчивых попыток увеличить цены они обратятся к регуляторам, указывает Газета.Ru.

«Ашан» призывает своих поставщиков сотрудничать — чтобы совместно сдерживать рост цен перед наступлением новогодних праздников.

«Ашан» — российская структура французского Auchan.

В Барнауле работают два гипермаркета «Ашан».

Ранее «Ашан» опроверг слухи об уходе из России. «Ашан Ритейл Россия» работает в обычном режиме, нет планов сворачивать или сокращать активность. Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация об уходе компании с российского рынка.