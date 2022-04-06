«Ашан» и Danone прокомментировали сообщения об уходе из России

«Ашан» опроверг слухи об уходе из России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Ашан Ритейл Россия» работает в обычном режиме, нет планов сворачивать или сокращать активность.

С аналогичным опровержением выступила Danone.

«Позиция Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем», — цитирует заявление французской компании bfm.ru.

Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация об уходе этих компаний с российского рынка.

Также сообщалось, что известная немецкая компания Henkel продолжит работу в России.

Рекламу и инвестиции в России приостановили корпорации Mars (Mars, Snickers и Milky Way, M&M's, Skittles, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Oreo).