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«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

С января 2020 года в российском подразделении «Ашана» уволили уже десятки сотрудников, которые потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и «были близки к коррупции». Об этом в интервью РБК рассказал глава подразделения Йоханнес Толай.

Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Олег Богданов, altapress.ru

В начале 2020 года в российском «Ашане» заработал комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству. Создание комитета стало одной из первых мер, которые внедрил топ-менеджер после своего назначения в ноябре 2019-го.

«Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда», — пояснил Толай.

Ранее издание публиковало откровения бывшего топ-менеджера российского «Ашана» Алексея Жаркова о коррупции в этой торговой сети. Из-за применения коррупционных схем французский продовольственный ритейлер ежегодно терял в России около 2−3% оборота

Сертифицированный антикоррупционный юрист занимался расследованиями закупок компании с середины 2018 года, и обнаружил серию нарушений в отношениях с поставщиками со стороны менеджмента «Ашана». В частности, коррупционные схемы были выявлены примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой.

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