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АТБ подвел итоги акции «13 премия»: 14 клиентов банка получили денежные призы

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы — денежные выплаты в размере 15 000 рублей!

"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Амурская правда"

Участие в ежеквартальной акции традиционно принимают все держатели карт АТБ «Особый статус», получающие перечисления пенсионных, социальных выплат или заработной платы. По условиям акции в течение квартала участники должны получать на карту регулярные социальные выплаты или начисление заработной платы, а также осуществить покупки с использованием карты на сумму не менее 6 000 рублей.

Александр Парамонов,
директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу:

От всей души поздравляем победителей традиционной «13 премии» от Азиатско-Тихоокеанского банка. Остальных клиентов мы также призываем пользоваться картой и принять участие в акции в следующем квартале, ведь уже в январе 2019 года мы подведем итоги за IV квартал.

Акция «13 премия» проводится в Азиатско-Тихоокеанском банке с ноября 2016 года. За все время победителями акции стали более 80 клиентов АТБ по всей территории присутствия банка, сумма выплаченных бонусов — 1,2 млн рублей.

Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно оформить и пользоваться бесплатной картой АТБ «Особый статус». Держатели карты автоматически становятся участниками бонусной программы. Оформить карту может любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 50 лет, либо у которого есть документально подтвержденное право на получение пенсии или социальных пособий. Карта дает возможность получать до 7% годовых на остаток по счету, ею удобно оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться за товары в магазинах и аптеках (возвращаем 5% от суммы покупок в аптеках), получать поощрительные 500 баллов (1 балл = 1 руб.) после первого зачисления пенсии, социальных пособий или зарплаты и другие привилегии.

Источник: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

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