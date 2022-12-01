1 декабря
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Потребитель

АТБ в Барнауле предлагает автокредит на покупку машин у частных лиц

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил в Барнауле новую услугу «Автосвобода», которая позволяет приобрести в кредит автомобиль с пробегом не в автосалоне, а у любого частного лица. Услуга предоставляется в рамках программы автокредитования «АвтоПривилегия».

Источник « Азиатско-Тихоокеанский банк»

Максимальная сумма автокредита составляет 2 миллиона рублей. Он выдается без первоначального взноса на срок до 8 лет. Процентная ставка — 19,9%.

— Это — пилотный проект нашего банка, который мы решили запустить в Барнауле. Идея состоит в том, чтобы клиент мог взять автокредит на покупку машины не только в автосалоне, хотя с ними АТБ тоже сотрудничает, но и у частного продавца: друга, соседа или по объявлению", — рассказала Татьяна Савеленко, директор по розничным продажам АТБ.

Чтобы оформить кредит на покупку автомобиля у частного лица, необходимо заполнить заявку в АТБ, предоставив всего два документа, а в день совершения сделки — посетить офис банка совместно с продавцом транспортного средства.

Решение о возможности предоставления автокредита принимается в течение часа.

Напомним, что АТБ также предлагает программы автокредитования «АвтоПривилегия» и «Легкий старт» на покупку автомобиля у автодилеров на всей территории России. Оформление происходит день в день всего по двум документам. Максимальная сумма кредита — 4,5 млн рублей, максимальный срок — восемь лет. Получить автокредит можно как на новое, так и на подержанное транспортное средство.

Остались вопросы? Вы всегда можете получить информацию о текущих предложениях АТБ по номеру горячей линии 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный).

АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»

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