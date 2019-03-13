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Авиакомпания S7 приостановила полеты на лайнерах Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

С 13 марта российская авиакомпания S7 приостановила полеты на американских лайнерах Boeing 737 MAX, пишет «Регнум». Полёты могут возобновить после получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

Из сообщения пресс-службы авиакомпании:

Данное решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании, полёты будут осуществляться в штатном режиме. Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них всего два лайнера Boeing 737 MАХ.

В России единственным эксплуатантом Boeing 737 МАX является входящая в группу S7 авиакомпания «Глобус».

В нескольких странах после катастрофы с авиалайнером Boeing 737 МАX 8 в Эфиопии, ставшей второй за полгода аварией с самолётом этой модели, уже прекратили полеты этих лайнеров.

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