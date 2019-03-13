Авиакомпания S7 приостановила полеты на лайнерах Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Из сообщения пресс-службы авиакомпании:
Данное решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании, полёты будут осуществляться в штатном режиме. Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них всего два лайнера Boeing 737 MАХ.
В России единственным эксплуатантом Boeing 737 МАX является входящая в группу S7 авиакомпания «Глобус».
В нескольких странах после катастрофы с авиалайнером Boeing 737 МАX 8 в Эфиопии, ставшей второй за полгода аварией с самолётом этой модели, уже прекратили полеты этих лайнеров.