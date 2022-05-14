Автозапчасти в России подорожали на 30%

Автозапчасти подорожали за март-апрель в среднем на 30%, выяснил « Коммерсант ».

Так, запчасти для кузовного ремонта подорожали в среднем на 31% к февралю, следует из данных «Тинькофф Страхования». Больше всего — бамперы (передний и задний) — на 34% и 32% соответственно. На 32% также прибавили в цене передние фары, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%.

Меньше всего подорожали стекла — на 26%.

Дилеры говорят об удорожании запчастей в среднем на 30% с февраля. Как говорит директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, есть позиции, на которые стоимость превышала рекомендованную розничную цену в шесть раз.

Автомастерская. CC0

По данным Russian Automotive Market Research, средняя цена оригинальных запчастей по страховой корзине по итогам апреля выросла на 96,6%, до 94,2 тыс. рублей, если ориентироваться на прайс-листы автоконцернов. По прайсу на агрегаторах — 85,1%, до 104,3 тыс. рублей.

Дистрибуторы готовы оплачивать дилерам оригинальные запчасти, найденные ими на рынке и ввезенные без разрешения правообладателя.

Кроме того, Минпромторг РФ легализовал «параллельный импорт» ряда комплектующих, но пока это никак не увеличило доступность комплектующих.

Основными причинами дефицита называют волатильность валют, невозможность прозрачного ценообразования и логистические проблемы, в том числе нехватка контейнеров для транспортировки морским путем и сбои в привычных маршрутах.

Ранее производители продуктов объяснили, почему не снижают цены.