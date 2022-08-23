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Потребитель

Баллов недодали. Антимонопольщики возбудили дело против «Пятерочки» в Барнауле

Алтайская антимонопольная служба возбудила административное дело против барнаульского магазина торговой сети «Пятерочка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Магазин «Пятерочка».
Магазин «Пятерочка».
Источник: архив торговой сети «Пятерочка»

Основанием для этого послужила жалоба жительницы Барнаула. Женщина рассказала, что получила рекламное сообщение о начислении 400 бонусов на дисконтную карту за покупку от 300 рублей. Она приобрела товары на требуемую сумму, но вот обещанные баллы никто не начислил, утверждает покупательница.

«В связи с тем, что рассматриваемая реклама содержит не соответствующие действительности сведения об акции магазина, в действиях рекламодателя ООО „Агроторг“ выявлены признаки нарушения Закона о рекламе», — уточнили в УФАС России по Алтайскому краю.

Если нарушение подтвердится, то магазин привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что три земельных участка под многофункциональные центры продают в Барнауле. Находятся они рядом с аэропортом, всего в четырех километрах.

В прошлом году землю уже выставляли на торги за 190 млн рублей, но желающих их приобрести не нашлось. После этого общую цену снизили до 132 млн рублей.

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