Баллов недодали. Антимонопольщики возбудили дело против «Пятерочки» в Барнауле

Алтайская антимонопольная служба возбудила административное дело против барнаульского магазина торговой сети «Пятерочка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для этого послужила жалоба жительницы Барнаула. Женщина рассказала, что получила рекламное сообщение о начислении 400 бонусов на дисконтную карту за покупку от 300 рублей. Она приобрела товары на требуемую сумму, но вот обещанные баллы никто не начислил, утверждает покупательница.

«В связи с тем, что рассматриваемая реклама содержит не соответствующие действительности сведения об акции магазина, в действиях рекламодателя ООО „Агроторг“ выявлены признаки нарушения Закона о рекламе», — уточнили в УФАС России по Алтайскому краю.

Если нарушение подтвердится, то магазин привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что три земельных участка под многофункциональные центры продают в Барнауле. Находятся они рядом с аэропортом, всего в четырех километрах.

В прошлом году землю уже выставляли на торги за 190 млн рублей, но желающих их приобрести не нашлось. После этого общую цену снизили до 132 млн рублей.