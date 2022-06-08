8 июня
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Потребитель

Банк «Открытие» добавил новые сервисы в мобильный и интернет-банк для предпринимателей

В «Бизнес-портале» появились новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности и существенно расширен функционал для обслуживания кредитов.

Телефон. Ноутбук. Работа.
Телефон. Ноутбук. Работа.
СС0

Клиенты «Открытия», получившие кредит для бизнеса, теперь могут увидеть доступный лимит кредитования в интернет-банке. Те из них, кто уже заключил договор, могут отследить в «Бизнес-портале» размеры максимального и расчетного лимитов для возобновляемой кредитной линии и для овердрафта, а также актуальную сумму задолженности и прочие важные параметры. Для просмотра плавающих лимитов нужно открыть карточку продукта в разделе «Кредиты».

Информирование о кредитах работает и в мобильном банке. Клиенты, установившие мобильное приложение «Бизнес-портала» на смартфонах Android, могут получать push-уведомления о предварительно одобренном кредите, а также о предстоящем или просроченном платеже по имеющемуся кредиту.

Теперь при оформлении депозита на «Бизнес-портале» клиенты сразу могут выбрать счет, на который будут начисляться проценты, и куда вернутся деньги после окончания срока вклада. Для этого при подаче заявки надо указать счет списания средств на депозит, а также счет для возврата депозита и начисления процентов в банке «Открытие» или в другом банке.

Даже в условиях санкционных ограничений банк «Открытие» продолжает предоставлять клиентам инструменты для внешнеэкономической деятельности. В разделе «Конвертация валют» появилась возможность печати заявлений на покупку и продажу валюты. Печатная форма подтверждает заключение сделки и содержит поручение на конвертацию, условия сделки и отметку банка о ее проведении.

Кроме того, в разделе «ВЭД» добавлены новые опции для валютного контроля. Клиент может быстро заполнить сведения об операции по платежу, который провели через другой уполномоченный банк. В сведения об операции добавлены группы кодов валютных операций, нужную группу легко найти через фильтр, по коду или названию.

Также в «Бизнес-портале» упрощен запрос ведомости банковского контроля по контрактам. Теперь при подаче такого запроса автоматически будут заполнены основные данные, что ускорит получение документа.

Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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