Банк «Открытие» начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях

В соответствии с новыми условиями госпрограммы максимальная сумма льготного ипотечного кредита увеличена до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей для остальных регионов России. Ставка составит 12% годовых.

Клиенты «Открытия» смогут оформить льготный ипотечный кредит по программе банка «Ипотека с господдержкой» со скидкой 0,3 процентных пункта от базовой ставки при первоначальном взносе от 30%.

Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

«Льготная ипотека всегда была очень востребована клиентами и способствовала развитию рынка жилья. В нынешних условиях программа становится еще более значимой мерой поддержки граждан. Несмотря на рост ставки, увеличение лимита по программе сохранит доступность ипотеки для многих заемщиков и поможет им решить свой жилищный вопрос», — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».

Подать заявку и ознакомиться с полными условиями госпрограммы можно на сайте ПАО Банк «ФК Открытие».

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).