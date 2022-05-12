12 мая
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Потребитель

Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке до 13,79% годовых

Банк «Открытие» значительно улучшил условия по всем классическим ипотечным программам, снизив ставки более чем на 2 п.п. Оформить ипотечный кредит на первичное и вторичное жилье заемщики теперь могут по ставке от 13,79% годовых.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Минимальная ставка — 13,79% — доступна заемщикам при первоначальном взносе от 50%.

При оформлении ипотеки с первоначальным взносом 30% ставка составит 14,19% годовых.

Кроме того, клиенты банка «Открытие» могут оформить ипотечный кредит по льготным программам «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

Подать заявку и получить более подробную информацию по всем ипотечным программам можно на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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