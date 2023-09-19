Банк Уралсиб запустил в офисах банка услугу по отправке и выдаче переводов по системе Юнистрим. Отправить перевод по системе Юнистрим можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Грецию, Кипр и другие страны, а также получить перевод из этих государств.

Банк Уралсиб предлагает трансграничные переводы по системе Юнистрим. Источник: Банк Уралсиб.