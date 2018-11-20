Банк УРАЛСИБ в Барнауле проведет акцию «День приема монет от населения»

В четверг, 22 ноября 2018 года, Банк УРАЛСИБ в Барнауле совместно с ЦБ РФ проведет акцию по обмену монет на денежные банкноты . Акция проводится в целях повышения оборачиваемости монет.

Жители Барнаула смогут обменять монеты номиналом 1,5,10, 50 копеек, а также 1, 2 и 10 рублей на банкноты и памятные монеты. При этом комиссия за обмен монет в рамках акции не взимается.

При обмене участник акции получает памятные монеты номиналом 25 рублей из серии «Олимпиада Сочи-2014 Факел» (не более 4-х монет одному участнику акции). Остальная сумма при обмене выдается банкнотами и монетами.

Обмен монет будет производиться в операционном офисе «Алтайский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, дом 147-в.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.