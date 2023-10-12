Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования в сентябре 2023 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.08.2023 г.).

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования в сентябре 2023 года. Источник: Банк Уралсиб.