12 октября
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Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования в сентябре 2023 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.08.2023 г.).

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования в сентябре 2023 года.
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования в сентябре 2023 года.
Источник: Банк Уралсиб.

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей; стоимость страхования, если оно необходимо, сумма и срок рефинансирования, наличие опции для понижения ставки, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с полными условиями потребительского кредитования и рефинансирования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

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