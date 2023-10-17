Банк Уралсиб запустил переводы по Юнистрим в онлайн-банке.

Банк Уралсиб запустил в Уралсиб Онлайн (в Интернет банке и Мобильном приложении для Android) услугу по отправке переводов по системе Юнистрим. Отправить перевод по системе Юнистрим можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и другие страны.