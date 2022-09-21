21 сентября
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Потребитель

Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты «Мир»

Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты платежной системы «Мир», пишут «Известия».

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

Карты «Мир» теперь не принимает BIDV во Вьетнаме. При этом, отметили в банке, Visa, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay продолжают обслуживать.

От приема карт «Мир» также отказался Народный банк Казахстана, или «Халык банк» — как по терминалу, так и в банкоматах.

Поэтому клиентам советуют брать в поездки наличную валюту.

«Рекомендуем изучить правила обмена валют в стране назначения: в ряде государств доступна покупка национальной валюты за рубли, в этом случае достаточно взять на отдых требуемую сумму в рублях», — подчеркнули в ВТБ.

Ранее туристам из РФ также порекомендовали брать наличные в Турцию.

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