Банки ограничат некоторым клиентам доступ к счетам

Если пострадавший от мошенничества будет обращаться в банк с заявлением о хищении денег, финучреждение должно передавать информацию в структуру ЦБ, которая отвечает за кибербезопасность, пишет РИА Новости .

Счет будут помечать как сомнительный.

Его должны будут приостановить на два дня и рассказать клиенту о причине. Также ограничат владельцу сомнительного счета доступ к карте — чтобы он не снял деньги и не перевел их.

Сделать это можно будет только в отделении банка с паспортом.

ЦБ уже рекомендовал банкам ограничивать доступ к дистанционному обслуживанию владельцам сомнительных счетов.

Теперь регулятор хочет, чтобы все банки были обязаны соблюдать предписание, если информация о мошеннике есть в базе данных, указывает bfm.ru.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам сообщать клиентам об изменении условий обслуживания.