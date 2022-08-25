Банки ограничат некоторым клиентам доступ к счетам

Счет будут помечать как сомнительный.
Его должны будут приостановить на два дня и рассказать клиенту о причине. Также ограничат владельцу сомнительного счета доступ к карте — чтобы он не снял деньги и не перевел их.
Сделать это можно будет только в отделении банка с паспортом.
ЦБ уже рекомендовал банкам ограничивать доступ к дистанционному обслуживанию владельцам сомнительных счетов.
Теперь регулятор хочет, чтобы все банки были обязаны соблюдать предписание, если информация о мошеннике есть в базе данных, указывает bfm.ru.
Ранее ЦБ рекомендовал банкам сообщать клиентам об изменении условий обслуживания.