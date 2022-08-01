1 августа
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Экономика

«Отсечение» нестабильности. Центробанк не видит предпосылок для деноминации в России

Причин и предпосылок для деноминации в России нет, заявил «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Любая деноминация происходит после гиперинфляции, утверждает Белов.

«На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции», — сказал он.

Как сообщил зампред ЦБ, банкноты в РФ модернизируют, чтобы сделать их более качественными, долговечными и защищенными.

Последнюю деноминацию, напомнил он, проводили в 1998 году. Она стала «отсечением периода финансовой нестабильности» при жесткой инфляции.

Напомним, из-за дороговизны металла в России возобновят печать 10-рублевых купюр.

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