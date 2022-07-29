Счета в криптолендинговых компаниях похожи на банковские депозиты: инвесторы открывают счет, кладут деньги и получают проценты. Но, уточняется, на счета кладут криптовалюты или стейблкоины — токены. Их стоимость привязана к фиатным (бумажным) деньгам или товарам.
Так, поскольку криптовалютой управляют платформы, ее могут использовать для кредитования.
Как отмечает издание, инвесторам предлагали вкладывать деньги в криптовалюты и, не принимая «никаких усилий», получать 8−17% годовых.
По информации Forbes, криптолендеры начали массово банкротиться в начале 2022 года.
С начала 2022-го на фондовых рынках начался «шторм». Общая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы отразилась на стоимости криптовалют.
Биткоин, который весной 2021 года стоил рекордные 65 тыс. долларов, в июне подешевел до 19 тыс. — впервые с декабря 2022-го.
«В середине июня Celsius приостановил снятие средств с кошельков клиентов. Руководство компании сослалось на „экстремальные рыночные условия“. 13 июля компания подала на банкротство. На момент подачи заявления о банкротстве активы Celsius составляли 4,3 млрд долларов, а обязательства — 5,5 млрд долларов», — добавляет Forbes.
Кроме Celsius, на процедуру банкротства решились криптолендинговые сервисы Voyager Digital, Babel Finance и Vauld. Причина этого — рыночные условия и длительная волатильность на рынках.
Криптовалюты хотят признать имуществом, чтобы граждане отчитывались об обороте цифровых активов в ФНС, заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Однако в ЦБ идеей не воодушевились и подчеркнули, что цифровые активы используют в том числе, чтобы уйти от уплаты налогов.
«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее „белый“ рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», — считают в регуляторе.
На фоне жесткого кризиса финансовой системы и ограничений, наложенных на оборот доллара и евро, в марте резко вырос спрос населения на криптовалюту.
Открытую статистику по таким показателям не публикуют, но, по словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, участники увидели рост объемов операций в три-пять раз. Причем не столько с биткойнами, сколько со стейблкойнами, в частности Tether (USDT; криптовалюта, привязанная к курсу доллара).
Напомним, ранее поймали директора финансовой пирамиды Finiko. Подробнее об этом — в материале «Алтайский след Тиффани».