1

Что такое криптовалютное кредитование?

Счета в криптолендинговых компаниях похожи на банковские депозиты: инвесторы открывают счет, кладут деньги и получают проценты. Но, уточняется, на счета кладут криптовалюты или стейблкоины — токены. Их стоимость привязана к фиатным (бумажным) деньгам или товарам.

Так, поскольку криптовалютой управляют платформы, ее могут использовать для кредитования.