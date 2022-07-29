29 июля
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Экономика

Как и почему индустрия криптозаймов приходит в упадок — разбор

Индустрия криптозаймов приблизилась к краху: доход до 18% годовых привел тысячи людей в компанию Celsius, в которой почти не было риск-менеджмента. Однако криптолендер, а за ним и другие крупные игроки подали на банкротство. Рассказываем, что произошло и почему это считают пирамидой.

Биткоин.
Биткоин.
unsplash.com
1
Что такое криптовалютное кредитование?

Счета в криптолендинговых компаниях похожи на банковские депозиты: инвесторы открывают счет, кладут деньги и получают проценты. Но, уточняется, на счета кладут криптовалюты или стейблкоины — токены. Их стоимость привязана к фиатным (бумажным) деньгам или товарам.

Так, поскольку криптовалютой управляют платформы, ее могут использовать для кредитования.

2
Почему инвесторов привлекли криптодепозиты?

Как отмечает издание, инвесторам предлагали вкладывать деньги в криптовалюты и, не принимая «никаких усилий», получать 8−17% годовых.

Биткоин.
Биткоин.
unsplash.com
3
А когда криптолендеры начали банкротиться?

По информации Forbes, криптолендеры начали массово банкротиться в начале 2022 года.

4
Что стало с биткоином, и почему криптодепозитам «пришел конец»?

С начала 2022-го на фондовых рынках начался «шторм». Общая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы отразилась на стоимости криптовалют.

Биткоин.
Биткоин.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Биткоин, который весной 2021 года стоил рекордные 65 тыс. долларов, в июне подешевел до 19 тыс. — впервые с декабря 2022-го.

«В середине июня Celsius приостановил снятие средств с кошельков клиентов. Руководство компании сослалось на „экстремальные рыночные условия“. 13 июля компания подала на банкротство. На момент подачи заявления о банкротстве активы Celsius составляли 4,3 млрд долларов, а обязательства — 5,5 млрд долларов», — добавляет Forbes.

5
Какие еще криптосервисы «отвалились»?

Кроме Celsius, на процедуру банкротства решились криптолендинговые сервисы Voyager Digital, Babel Finance и Vauld. Причина этого — рыночные условия и длительная волатильность на рынках.

6
Почему криптовалюты могут признать имуществом в России, и что об этом говорят в ЦБ?

Криптовалюты хотят признать имуществом, чтобы граждане отчитывались об обороте цифровых активов в ФНС, заявил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

Однако в ЦБ идеей не воодушевились и подчеркнули, что цифровые активы используют в том числе, чтобы уйти от уплаты налогов.

«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее „белый“ рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», — считают в регуляторе.

7
Когда россияне бросились скупать и продавать валюту?

На фоне жесткого кризиса финансовой системы и ограничений, наложенных на оборот доллара и евро, в марте резко вырос спрос населения на криптовалюту.

Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина.
Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина.
СС0.

Открытую статистику по таким показателям не публикуют, но, по словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, участники увидели рост объемов операций в три-пять раз. Причем не столько с биткойнами, сколько со стейблкойнами, в частности Tether (USDT; криптовалюта, привязанная к курсу доллара).

Напомним, ранее поймали директора финансовой пирамиды Finiko. Подробнее об этом — в материале «Алтайский след Тиффани».

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