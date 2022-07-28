28 июля
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Происшествия

Алтайский след Тиффани: поймали директора финансовой пирамиды Finiko

МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов.

Финансовая пирамида.
Финансовая пирамида.
открытые источники (CC0)

Ей предъявлено обвинение, сообщает ТАСС.

В финансовой пирамиде Серикова имела статус «директора сети».

Серикова привлекала вкладчиков в пирамиду, проводя онлайн-конференции и выступая в различных регионах страны. В качестве «приманки» служило различное имущество, которое, по ее словам, она приобрела на доходы от инвестиций.

В мае Серикову объявили в розыск. В июле ее задержали на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Жертвами финансовой пирамиды Finiko в различных регионах страны стали порядка 1 млн человек.

Между тем, по сообщению Центробанка, в Алтайском крае «орудуют мошенники из компании FINIKO», которые развернули в регионе кампанию по привлечению новых клиентов. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники финансовой компании привлекают деньги граждан, вовлекая людей в мошенническую схему.

Ранее в ЦБ заявили, что криптовалюты являются финансовой пирамидой.

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