Около миллиона человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды

Жертвами финансовой пирамиды Finiko в Москве, Татарстане и в Краснодарском крае стали порядка 1 млн человек, пишет «Рoссийская гaзета» со ссылкой на данные Совета по правам человека.

На прошлой неделе был арестован сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Ущерб оценивается в 14 млн руб. Вину Доронин не признал.

Уголовное дело против финпирамиды возбудили в конце прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Следствие считает, что с июня 2018 год по декабрь 2020-го неизвестные от имени компании «осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».

Между тем, по сообщению Центробанка, в Алтайском крае «орудуют мошенники из компании FINIKO», которые накануне развернули в регионе кампанию по привлечению новых клиентов. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники финансовой компании привлекают деньги граждан, вовлекая людей в мошенническую схему.