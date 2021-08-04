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Происшествия

Около миллиона человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды

Жертвами финансовой пирамиды Finiko в Москве, Татарстане и в Краснодарском крае стали порядка 1 млн человек, пишет «Рoссийская гaзета» со ссылкой на данные Совета по правам человека.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

На прошлой неделе был арестован сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Ущерб оценивается в 14 млн руб. Вину Доронин не признал.

Уголовное дело против финпирамиды возбудили в конце прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Следствие считает, что с июня 2018 год по декабрь 2020-го неизвестные от имени компании «осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».

Между тем, по сообщению Центробанка, в Алтайском крае «орудуют мошенники из компании FINIKO», которые накануне развернули в регионе кампанию по привлечению новых клиентов. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники финансовой компании привлекают деньги граждан, вовлекая людей в мошенническую схему.

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