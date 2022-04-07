Когда и почему криптовалюты могут признать имуществом в России

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Криптовалюты станут имуществом: что об этом думают в Центробанке?

В ЦБ изданию отметили, что цифровые активы используют в том числе, чтобы уйти от уплаты налогов.

Биткоин. Криптовалюта. СС0

«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее „белый“ рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», — считают в регуляторе.