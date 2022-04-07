Когда и почему криптовалюты могут признать имуществом в России

Криптовалюты хотят признать имуществом, чтобы граждане отчитывались об обороте цифровых активов в ФНС, подчеркнул Аксаков «Известиям».
Планируется, что россияне будут отчитываться об обороте криптовалют на сумму более 600 тыс. рублей в год.
Поправки в Налоговый кодекс могут принять до конца весенней сессии. Тогда же криптовалюты признают имуществом.
В Минфине уточнили, что вопросы налогообложения находятся «в стадии активной проработки», но окончательного решения пока нет: необходимо определиться с параметрами регулирования криптовалют.
В ЦБ изданию отметили, что цифровые активы используют в том числе, чтобы уйти от уплаты налогов.
«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее „белый“ рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», — считают в регуляторе.
Директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов уверен: криптоотрасль в России нужно вывести из «серой» зоны. При этом дополнительные налоговые доходы бюджета могут составить 20 млрд рублей.
Накануне в ЦБ заявили, что криптовалюты — это финансовая пирамида.