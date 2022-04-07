7 апреля
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Экономика

Когда и почему криптовалюты могут признать имуществом в России

Криптовалюты хотят признать имуществом в России. Соответствующие поправки могут внести в Налоговый кодекс, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Подробнее о новой инициативе — в разборе altapress.ru.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
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1
Почему криптовалюты хотят признать имуществом?

Криптовалюты хотят признать имуществом, чтобы граждане отчитывались об обороте цифровых активов в ФНС, подчеркнул Аксаков «Известиям».

2
Какие «крипто-суммы» россияне будут декларировать?

Планируется, что россияне будут отчитываться об обороте криптовалют на сумму более 600 тыс. рублей в год.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0
3
А когда криптовалюты могут признать имуществом?

Поправки в Налоговый кодекс могут принять до конца весенней сессии. Тогда же криптовалюты признают имуществом.

В Минфине уточнили, что вопросы налогообложения находятся «в стадии активной проработки», но окончательного решения пока нет: необходимо определиться с параметрами регулирования криптовалют.

4
Криптовалюты станут имуществом: что об этом думают в Центробанке?

В ЦБ изданию отметили, что цифровые активы используют в том числе, чтобы уйти от уплаты налогов.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее „белый“ рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», — считают в регуляторе.

5
Что об идее говорят другие эксперты?

Директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов уверен: криптоотрасль в России нужно вывести из «серой» зоны. При этом дополнительные налоговые доходы бюджета могут составить 20 млрд рублей.

Накануне в ЦБ заявили, что криптовалюты — это финансовая пирамида.

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