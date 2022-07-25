26 июля
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Потребитель

Из-за дороговизны металла возобновят печать 10-рублевых купюр

Банк России к концу года планирует возобновить печать купюры номиналом в десять рублей, заявил в интервью «Известиям» зампредседателя регулятора Сергей Белов.

Монеты.
Монеты.
Открытые источники в Интернете

Выпускаться будет банкнота образца 1997-го года. Модификация этой купюры пройдет по утвержденному плану — в 2025 году.

Белов напомнил — 10-рублевые банкноты в начале нулевых находились в активном обращении, однако из-за быстрого износа было принято решение заменить их на монеты.

Выпуск купюры прекратили в 2013-м.

Затратная чеканка

Сейчас ситуация изменилась. С 2009 года значительно выросла стоимость металла, поэтому чеканка металлических десятирублевок «стала затратной». При этом банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%, указывает bfm.ru.

Пятирублевки

«Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года», — заявил Белов.

Судьба монет

Речи о полной замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении.

В 2021 году в ЦБ высказались о банкнотах в 10 тысяч рублей.

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